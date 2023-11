Astrologinja Lenka: zvečer nas čaka sprememba

Luna je v Vodnarju in s svojimi lepimi aspekti povzroči, da se dobro počutimo, še bolje ustvarjamo ali preživimo ta dan.

Trigon z Venero, dva čudovita planeta iz dveh znamenj, eno, ki daje veliko svobode in drugo, ki daje še več lepote, a v vsem ravno prav. Eno veliko druženje, en velik izviren in edinstven podvig in še večja predanost vsem tem lepotam. Dan, v katerem si lahko privoščite najbolj ekstravagantne, najbolj nenavadne izlete, razstave, spremembe, karkoli želite. Privoščite si lahko vse, kar odstopa od običajnih in ustaljenih norm.

Poleg tega se zdi, da vam sekstil z Merkurjem iz znamenja Strelca ponuja še več zagona, še več vere in kaže, da zmorete vedno več. Dogovor in pogovor za nekaj lepega in kar človeka vsaj za trenutek osreči. Nasmejati se, razvedriti, narediti načrt za lepo potovanje ali celo oditi. Vse to so čudoviti pokazatelji, da se človek v vsem počuti udobno in prijetno. Kajti vsako razvajanje, tudi če vas kaj preseneti, nepričakovan klic, nepričakovano srečanje in druženje z najdražjimi, si privoščite in uživajte.

Šele zvečer bo tvorila kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom in to ni najboljša možnost za vse, kar ste imeli čez dan pred seboj. To zahteva veliko miru in tišine, saj lahko človeka zelo hitro privede do neskladja ali prepira, ki lahko uniči prijateljstvo, ki se je razvilo čez dan.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je še par dni v znamenju Škorpijona. Še nekaj dni skuša osvetliti in spraviti na dan tista potlačena in globoka čustva, ki jih je nosilo leta in so zdaj na meji, da se usmerijo v neko konstruktivno varianto ali pa kar najbolj eksplodirajo. Ker je to premočna konjunkcija Sonca in Marsa, ki prinaša voljo in življenje na eni ter sovraštvo in smrt na drugi strani. V takšni kombinaciji je težko ne narediti kakšnega odstopanja od normale, razen če se človek ozavesti in vnese še več svetlobe. Zato je najbolje, da svojo energijo in voljo usmerite v nekakšno kreativnost, le tako se bo ta premočna Marsova energija najbolje porabila in izkoristila.