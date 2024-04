Astrologinja Lenka: Zvečer bo duša našla svojo spokojnost in mir

Luna je v Dvojčkih in že od jutra je v lepem sekstilu s Soncem, ki točno ve, kaj hoče in kako v tem uspeti v znamenju, v katerem se počuti vzneseno in z veliko energije in strast. In tista kombinacija, ki hkrati daje notranjo združitev, da človek zlahka doseže vse, daje notranji elan in zadovoljstvo. Če ujamete tisti jutranji občutek in pridobite notranjo moč v sebi, kljub nekaterim zamegljenim ali celo vprašljivim stvarem, ko se pojavijo čez dan, boste vse to zlahka premagali in nadaljevali.

Ker ob kvadratu z Neptunom za dušo ne bo preveč prijetno. Njegove sile so tako močne, da na človeka vplivajo v različnih oblikah. Nekateri so malodušni in jim ni do ničesar, nekdo drug čuti, da ni na pravi poti in da vse, kar počne, ne bo prineslo določenih rezultatov. In to nihanje, ki ga čuti, ga zlahka pripelje do tega, da obupa ali celo postane razočaran, potem pa je najlažje leči v posteljo, spati ali pogledati v katero od digitalnih naprav. Če mu uspe na to gledati kot na nekaj, kar daje celo neko dodatno idejo, da ne hiti, ampak počasi, prisluhne, kaj še je, bo tistih nekaj ur minilo z lahkoto.

Okrog 20. ure Luna preide v znamenje raka, v znamenje, v katerem duša najde svojo spokojnost in mir. Obkrožena s svojimi najdražjimi in osredotočena le na družino in dom. In ali bo šlo vse tako, kot hoče, je odvisno od številnih notranjih potreb same duše.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, kjer skuša na plano privabiti številne potlačene in potlačene spomine, za katere se zdi, da se jih nočemo spominjati, še manj delati na njih. Z njim je tudi Mars, kar še dodatno povzroča napeto stanje in vodi v dodatno živčnost, stresanje jeze in razne neprijetne situacije. Vendar se ta vidik počasi umirja, tako kot sama tenzija, kar čutimo na vseh področjih življenja.

Zato si je treba danes vzeti dan zase, narediti načrt in razporediti, katera stvar ima prednost in preživeti več časa v lažji obliki, brez večjih naporov in obremenitev.