Astrologinja Lenka: Že ena neprevidnost lahko vodi v velike katastrofe

Luna je v znamenju tehtnice, ne glede na to, kako pozitivne, iskrene, intimne so te energije, se vseeno nekje ustavi, da prevetri svoje spomine in vse, kar je povezano z njenimi geni in preteklostjo. Sama je počasi v fazi upadanja, Južni vozel jo še vedno spominja na to, ko pride v konjunkcijo z njo. In kakšne vrednote prebuja to znamenje, gre za partnerski odnos, kdo je komu dolžan in kaj? A dolg ni le materialna situacija, ampak tista, ki najbolj boli, in to čustvena. Koliko in kaj se izgubi od občutkov, od čustev.

Ko premišljuje, se počasi približuje kvadratu s Plutonom in le on zna čistiti in očistiti. Le on dodatno izvablja vse tisto, kar je bilo še globlje potlačeno in pozabljeno. Šele takrat nastane tisti kaos v Duši, ki povzroči občutke izkoriščanja, zapuščenosti, ljubosumja in maščevanja. In namesto tega je najbolje sprejeti vse in poskušati premagati to situacijo na najboljši možni način.

Danes pa sta Mars v Škorpijonu in Rx Uran v Biku v eksaktni opoziciji. To je aspekt, ki aktivira vse, kar se dogaja z enormno hitrostjo, kar se zgodi po naključju, kar se zgodi z malo nepazljivosti ali preprosto potegne človeka v neke tvegane in nevarne situacije. To je pustolovski vidik. Že ena majhna neprevidnost vodi v velike katastrofe. Tu se vse konča, še preden se začne, saj Mars reže kot najostrejša britev, Uran pa le pospeši. Ta vidik je še posebej nevaren v vseh vrstah letalskega in cestnega prometa. Človek pride v skušnjavo, da bi poskusil vse, kar povzroča dvig adrenalina v Duši, in to je zanj lahko zelo pogubno in usodno. Da ne govorimo o tem, ko želi sogovornik nekaj povedati ali narediti, ga ta ustavi in ​​prekine. Tu potrebujete veliko umirjenost, veliko koncentracijo, ne vpletati se v nobene zahtevne situacije in nikomur ne nasprotovati. Ker v človeku ustvari še večjo vztrajnost.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno na nulti stopinji Rib. Še vedno pripravlja velike začetke, a takšne, ki gredo iz najglobljih globin našega nezavednega dela in naše genetike. Ko je torej vse sprejeto in narejeno pravočasno, zna tudi nagraditi, ne le kaznovati. Toda čas je v njegovih rokah za vse na tem planetu.