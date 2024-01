Astrologinja Lenka: Vnesite novosti v svoje življenje

Ne da jih ni, ampak so potisnjeni v ozadje, saj je vse drugo pomembnejše - delo, uspeh in vse, kar je potrebno za življenje. Samo čustev ne pokažete. Človeku ne smemo preveč pihati na dušo, še manj pa tistim, ki so nam najbližji.

Od samega jutra je v konjunkciji z Marsom, ki je tu postavljen tako kot skala, kot da Duši ne dovoli, da bi se vsaj malo sprostila.

Vse je osredotočeno na delo, na vgrajevanje vsega, kjer je vse mogoče, ne pa izkazovanja bližine in topline. Zelo velika ostrina, ki čaka, da bo druga oseba, šibkejša stran, naredila ali rekla kaj narobe in bo kaznovana. Mars nima časa razmišljati o nekih nežnih občutkih, tukaj je vse osredotočeno na to, kako zagotoviti čim več vseh materialnih dobrin.

Je v lepem sekstilu s Saturnom, svojim dispozitorjem, kar zahteva nadaljevanje tradicije, delo po zakonitostih, ki že obstajajo. Daje veliko oporo sami energiji, da še bolj vztraja pri svojih načrtih, saj veliko plačilo šele prihaja. Če Duša uboga številne tradicionalne potrebe drugih, potem bo lažje prestala ta zbodljaj, ki ga bo zagotovo prejela, pomembna je le intenzivnost bolečine.

Iz tega kaosa počasi vstopa v sekstil z Jupitrom, ki ji daje moč, da še malo verjame in potrpi, sama Luna pa je v svoji balzamični fazi, dan pred mlajem. Vse je tukaj brez zunanje energije in moči.

Sonce iz znamenja kozoroga je prišlo v lep trigon z Rx Uranom iz znamenja bika, zato je to lepa kombinacija, da nekatere tradicionalne in stare stvari spremenite v nova oblačila, da vnesete novosti v vse. Kajti uspeha ni mogoče zgraditi, če ni vključena nova modernizacija, tehnologija, sama evolucija človeka, ki spreminja vse.

Človek ne more ostati v nekem starem času in ne sprejeti novih idej, novih izumov. Veliko starih tradicionalnih stvari spremenite in posodobite.

A to je tudi trenutek, ko se v človeku prebudi potreba po samostojnosti, po nečem svojem, odpreti svoje podjetje, svoj dom, vse na svoj način. Tukaj se človek težko vklopi v neke kolektivne zadeve, ne da bi imel nekaj svojega, kar bi lahko uvedel in spremenil.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in prišel je na stopinjo središča galaksije. Počasi skuša neke stvari objaviti, sporočiti, posredovati. Še vedno je v svoji senci, še vedno ni prepričan vase in še vedno nima pravega vida. Še vedno je treba iti najprej iz najgloblje globine svojih čustev, šele nato miselno. Šele takrat se pravilno odloči.