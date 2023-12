Astrologinja Lenka: Veliko nestrpnosti bo v odnosih. Potrebujemo potrpljenje pri odločanju

Včasih zelo nepotrpežljiva in eksplozivna energija, ki že s svojimi nenadnimi, naglimi in hitrimi dejanji in odločitvami marsikaj postavi pod vprašaj.

Tako lahko ta kvadrat z retro Merkurjem iz znamenja kozoroga privede do nesporazumov ali celo hitre prekinitve govora, ker oseba nima časa počakati, slišati drugo stran in šele nato narediti sklep.

Veliko potrpežljivosti je potrebno na strani čustvenega naboja, saj je mentalni del človeka lahko zelo miren in potrpežljiv v tem retrogradnem gibanju samega znamenja kozoroga. To lahko do neke mere reši naboj, ki se pojavi v osebi sami ali pri drugi osebi, a vseeno zahteva veliko potrpljenja.

Danes je na nebu planet Mars iz znamenja strelca, ki se pomika naprej in brez pozornosti na karkoli naredi kvinkus z Rx Uranom iz znamenja bika. Ta še večja hitrost lahko privede do najrazličnejših poškodb, ne samo do navadnih padcev, ampak do prevelike hitrosti, ki lahko povzroči velike, nepričakovane, katastrofalne stvari. Ker tukaj greš v nekaj, česar ne vidiš, ne veš in nimaš občutka, kako se bo končalo. Tudi tukaj je potrebna posebna skrb in previdnost.

V zraku je čutiti približevanje Venere v opoziciji z Rx Uranom. Vse je tako naelektreno in skoraj ni velikega olajšanja, skozi razne nenadne prekinitve, razpade, odlaganja, zapuščanja. Preveč je nestrpnosti na obeh straneh, da bi se kaj naredilo, sploh v vseh nestabilnih odnosih in partnerstvih. Danes, predvsem pa jutri, je potrebno veliko potrpežljivosti pri odločanju, kako naprej.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v svojem retrogradnem gibanju v znamenju kozoroga. S 23. decembrom se vrača v znamenje strelca, da bi nas spomnil, da podoživimo kakšne bolj optimistične in vesele situacije ali pa se vsaj spomnimo česa iz otroštva.

2. 01. 2024 obrne direktno, a je še vedno v njegovi senci, ki ne daje tako jasnih ciljev in odgovorov. Da bi se 14. 01. 2024 spet vrnil v znamenje kozoroga, je še v senci in šele 21. 01 bi na široko odprl pogoje za vse začetke in vse, kar je v simboliki Merkurja.

A zdaj je najboljši čas, če si želite pogovora »s sabo«, da se vrnete k kakšnim starim nedokončanim pogovorom ali celo obnovite kakšne pretrgane dialoge.