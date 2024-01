Astrologinja Lenka: Včasih pride vse nenadoma in nepričakovano

Luna je v znamenju device, osredotočena na malenkosti, zato včasih preskoči pomembne stvari. Že od jutra je v opoziciji s Saturnom in on je tisti, ki ji lahko očita, da ni vse v tem, da gledaš, kaj je okoli tebe, ampak je treba pogledati tudi širše in naokrog. Moti ga ta natančnost, ki jo mora delati Luna v devici, njo pa tisti morda razpršeni del, ki se pojavi v znamenju rib. Obstaja pa tudi genetska zadeva, kjer so nasprotja izražena in jih je težko združiti, torej gre vsak svojo pot.

Iz tega vstopi Luna v zelo lep zemeljski trigon z Venero in Jupitrom, ki omogoča, da se v teh dveh urah marsikaj realizira, popravi, kupi. To je zelo dobra kombinacija za vse, kar se realizira v najbolj otipljivem in vidnem delu. To kliče po konkretni materializaciji česar koli že je.

Ves dan sta Venera in Jupiter v lepem trigonu in oba v sekstilu s Saturnom. Tudi če se nekatere stare stvari ali stari odnosi obnovijo, je to zdaj najboljši položaj. Ker je Venera v kozorogu znala potrpeti, čakati in čakati.

Hkrati je Merkur prišel v trigon z Uranom in to je še ena lepa slika, ki daje priložnost, da nekatere konservativne in stare odločitve in načrte premaknemo, obrnemo na nov in boljši način. Včasih pride vse nenadoma in nepričakovano, vendar je dobro sprejeti te spremembe. Popravite prijateljski odnos, načrtujte nekaj novega ali se nenadoma odpravite na kraj, ki ste ga dolgo čakali.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju vodnarja. Vedno je ona tista, ki nam ponudi velike spremembe, tako da se zgodi nenadoma, nepričakovano ali večkrat in človeka preseneti s kakšno svojo odločitvijo, ki jo je nosila globoko v sebi, pa se je sploh ni zavedala. Zato smo pogosto presenečeni, ko slišimo, da nismo pričakovali, da bo ta oseba naredila kakšen nepredvidljiv preskok v svojem življenju. A Vodnar živi v trenutku, razmišlja v trenutku in spreminja stvari v vsakem trenutku. Nepredvidljivost, ekscentričnost, raznolikost in samo svoboda so njene vrednote.