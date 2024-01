Astrologinja Lenka: V odnosih lahko marsikaj popravimo in spremenimo na bolje

Ko je Luna v znamenju device, se nam lahko zgodi marsikaj lepega, lahko kupimo nekaj, kar nam je lepo, popelje nas na ogled lepih stvari.

Pri partnerskih in poslovnih odnosih poskušamo ustvariti nekakšno harmonijo. Če to počnemo neiskreno, nas pripelje do razočaranja.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Luna je takoj v trigonu s Plutonom, z ostalimi planeti ne dela drugega aspekta, menda ji to srečanje z njim zadošča za cel dan.

To je opomnik, da se da v odnosih marsikaj popraviti in spremeniti na bolje. O marsičem se lahko odkrito in iskreno pogovorimo, odpreti teme, ki so bile zaradi različnih razlogov nekje skrite. Kajti le resnica nas lahko popelje na pravo pot. Toda v nadaljevanju ne smemo na stara pota, graditi moramo na novih temeljih.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v svojem največjem dostojanstvu, kjer počasi in vztrajno gradi vse, kar je že načrtoval. In načrtoval je marsikaj, kar se bo pokazalo šele pozneje.

Med njim in Uranom je še vedno trigonski aspekt, ki hiti in odpira številne poslovne vidike, materialne in finančne. Zgrabite priložnost in jo čim bolje izkoristite, še posebej za poslovne ideje.

Še vedno je blizu Merkurja in včasih lahko moč, ki jo ima v tem znamenju, eksplodira in zaneti jezo in bes, ki ju že dolgo nosi v sebi. Zato je to energijo najbolje porabiti z različnimi telesnimi aktivnostmi.