Astrologinja Lenka: Uransko leto je prehitro minilo, dočakali smo zadnji dan

Tako je to uransko leto prehitro minilo, kot bi bilo včeraj novo, in dočakali smo zadnji dan tega leta. Danes do poldneva je Luna še v znamenju leva, kjer je poudarek na pripravah za najboljše vzdušje in zabavo. Je v trigonu z Marsom in je bolj energičen in pripravljen na posebne akcije, ta dva ognjena planeta pa dajeta zelo močno energijo za vse, kar je treba narediti. To prinaša večjo potrebo po potovanjih, zabavi, za doseganje še večjih uspehov pri športnih aktivnostih.

Nekoliko pa se bo ozračje spremenilo okoli 13. ure, ko bo Luna prešla v znamenje device. Tu je le večji poudarek na delu, na vseh poslovnih dejavnostih, še posebej tistih, ki so povezane s storitvenimi dejavnostmi. Takoj po vstopu v to znamenje bo tvorila kvadrat z Venero iz znamenja strelca. Dobro je le to, da se Venera ne bo pretirano ozirala in ozirala na tiste kritike, ki jih bo izrekala naša draga oseba, saj je zatopljena v svoje ideje in načrte. Polnijo jo potovanja, spogledovanja, zabava, dobri časi, Luna pa bi pogledala v vsak dinar inkritizirala za kaj je zapravila vsak cent.

Malce gre lahko na škodo samemu razpoloženju, a tudi to se bo kasneje popravilo, ker jo Merkur vodi v istem znamenju, zato se bo tej zabavi prilagodila. Luna bo naredila tudi opozicijo s Saturnom iz znamenja rib, da jo spomni, da ni samo ta dan, ampak da poskrbi za prihodnost, v nekom pa bo prebudila malo depresije, malo nostalgije, malo spomin na preteklost.

Astrološka karta.

Na samo silvestrovo bo Luna v eksaktnem trigonu z Jupitrom iz znamenja bika. In ravno danes je šel neposredno in ali bi lahko bilo boljše ujemanje, kot če sta ta dva planeta tako dobro povezana drug z drugim. To nam v prihodnjem letu obeta veliko obilje na vseh področjih življenja. 5. stopinja Jupitra daje možnosti za številne kreativne vizije in ideje na področjih vseh poslovnih podvigov, dobrih financ, izboljšanja gmotnega položaja, dobrega zaslužka, dobre zabave in še večjega razvajanja in uživanja vseh ugodnosti in blagoslovov ali celo gurmanske hrane. In tu se Luna najbolje počuti, zato je to idealna stvar za začetek leta. In od vsakega posameznika je odvisno, koliko jo bo znal in zmogel iskoristiti. Mnogi bodo umeli preveč, saj Jupiter vedno daje več ali celo preveč.

Danes je nedelja, dan sonca in vsako leto je v znamenju kozoroga, da nas vedno spomni, da je v življenju nujno, da se organiziramo, naredimo načrt, red, delo, disciplino, če hočemo da nam je leto bolj srečno in uspešno.

Pozdravljeni in srečno vsem.