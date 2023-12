Astrologinja Lenka: Uporabite svojo zapeljivost

Takoj po vstopu v to znamenje naredi opozicijo s Saturnom in to so nekoliko težji trenutki, vsaj za Luno, saj tu še dodatno izkusi svoj skromen in ponižen status. Občutek večje kritičnosti in samokritičnosti ter še večja zmeda in strahovi, ki se tu lahko pojavijo.

Je pa tu Merkur iz znamenja kozoroga, ki je bolj trezen, bolj zrel in stabilen in prinaša razumevanje, pa tudi podporo, da ni vse tako nemogoče.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In ta veliki zemeljski trigon z Jupitrom obljublja večjo vero in podporo, da se marsikaj lahko naredi z lahkoto, pa tudi več samozavesti za Dušo v tem znamenju.

Zvečer bo Luna tvorila kvadrat z Marsom iz znamenja strelca. Okoli 19. ure pazite, da se ne počutite poklicane ali da mislite, da vse leti na vas. Lahko zaidete v nič kaj prijetno situacijo. Nekdo vas bo prizadel in ne le, da ne bo trenil z očesom, ampak na to ne bo niti pomislil, saj mu je vseeno.

Ob 19.50 uri preide Venera, ki je bila do sedaj v znamenju tehtnice, v znamenje škorpijona. Čeprav njeno dostojanstvo tukaj ni tako močno, lahko iz tega znamenja potegne veliko dobrega in ga uporabi sebi v prid. Če je kdo magnetno privlačen, so to vamp osebe. Tukaj uporabite svojo zapeljivost in to globoko neodkrito moč, ki jo imate.

FOTO: Lenka Stanić

To so globoke in močne strasti, tukaj je "vse tvoje moje in vse moje samo moje".

V razmerje se spusti zelo premišljeno in previdno, ko pa to stori, pričakuje globoko zvestobo, poštenost in zaupanje. Če ne eno ne drugo ni prav, potem čuti zavrnitev, ljubosumje, nadzor in vsa ljubezen se počasi spremeni v sovraštvo. Zato bodite previdni s čustvi, saj so navsezadnje samo vaša, bolje je biti čim manj posesiven in dati čim več svobode.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in počasi je v skromni in ustrežljivi devici, kjer bo marsikdo ta dva dneva imel željo po generalnem pospravljanju in čiščenju doma.

Tudi če nekomu pomagate brez kakršnih koli pričakovanj, je to del tega znamenja in tistih, ki so s tem znamenjem povezani ali so se odločili, da so v njem rojeni.