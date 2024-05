Astrologinja Lenka: umirite se in poglejte večjo sliko

Luna je v Ribah in prvo srečanje, ki ga opravi, je konjunkcija s Saturnom. To nas lahko sooči s svojo preteklostjo ali potlačenimi čustvi, kar ni vedno najlažje. V tem stanju lahko začutimo celo občutja svojih prednikov. Ta občutek bo hitro minil, Lunin naslednji aspekt pa bo sekstil z Merkurjem in Uranom.

Merkur je medtem prešel v konjunkcijo z Uranom v znamenju bika. Planet tukaj močno spodbuja nove začetke, ob nepričakovanih dogodkih pa se lahko razum upre.

To bo težko nadzorovati, saj lahko pride kot strela z jasnega. Človek se težko obvladuje, da ne bi nepremišljeno spregovoril, hitro se lahko zaplete v debate ali celo konflikte - na plan bo prišel živčni, napeti del karakterja, ki ga je včasih težko nadzirati.

Moč je v vas samih

Hkrati to spodbuja inovativne ideje, ki lahko kar padajo z neba. To je čas za nore domislice, drugačne rešitve, sicer neuresničljive. Verjemite vase in umirite svoje živce, če bodo preveč napeti. Prepustite se ustvarjalnosti.

Pri nekaterih se bo to pokazalo kot težava pri hitrosti, predvsem v prometu, zato je potrebna velika previdnost. Sredi stavka se vam lahko zgodi, da boste pozabili besede, stvari bodo potekale avtomatsko. Poskusite najti trenutek čuječnosti, umirite se in premislite, kaj pravzaprav počnete.

Danes je petek, Venerin dan, ta pa je v radovednem in neproblematičnem znaku dvojčka. Željna je vsega - vse bi rada videla, se vsega dotaknila, uresničila ideje ... Čim bolj se boste želeli premakniti iz enega odnosa v drugega, pa naj bo to na področju poznanstev, prijateljstva ali ljubezni. Želeli boste čim več stikov, družbe, veselja in zabave. Ne pozabite na malo globlje razmišljanje in načrte za kaj trajnega.