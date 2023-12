Astrologinja Lenka: Tu ni ne odpuščanja ne tolerance, veliko je žalosti, ljubosumja

Luna je še vedno v impulzivnem in nepotrpežljivem znamenju ovna. To je znak, da moramo čez dan biti bolj pozorni, kdaj se dogajajo kakšni dodatni dogodki, da ne eksplodira. Konjunkcija s severnim vozlom nas spodbuja, da se obrnemo malo vase, da pripravimo neke stvari, ki nam bodo služile, da še bolj odpremo svoje pozicije in delamo na njih.

Trigon z Marsom iz znamenja strelca, to je pač tista energija, ki nosi človeka, karkoli se že odloči narediti v teh dveh urah. Energije in volje je na pretek, da marsikaj uresničimo na najhitrejši način. Tukaj ni čakanja, še manj razmišljanja, ampak se prepustiti avanturi.

Venera v Škorpijonu je prišla v opozicijo z Rx Uranom v Biku. Kaj je še razen ljubezni ostalo nerazdeljeno? Tukaj se vse deli, tukaj se vse prekine na najbolj nasilen možen način. Tu ni ne odpuščanja ne tolerance. Veliko je žalosti, ljubosumja, veliko neprespanih noči je minilo zaradi vsega, kar je človek doživel, zdaj pa bi rad snel vse te okove in zaživel čim bolj normalno. In ali je lahko v tem položaju, medtem ko je Venera v tem znamenju? Spreminjati sebe, iskati spremembe pri sebi, ne pa spreminjati ljudi in stvari okoli sebe. Naučiti se odpuščati, ne videti vsega skozi zaroto proti sebi in le tako lahko ohrani in ohrani svojo ljubezen, ne glede na to, kaj se dogaja okoli njiju. Svoboda ni v tem, da od nekoga odideš, da nekaj spremeniš samo zaradi tega, da nekaj spremeniš, kot bi se preoblekli v druga oblačila. Svoboda je tista, ki jo čutimo v Duši in brez kakršnih koli drugih substanc.

Retrogradni Merkur v Kozorogu je v lepem sekstilu s svojim dispozitorjem Saturnom v Ribah. No, lepo se je spomniti nečesa, kar je bilo nekoč puščeno v predelavo, dopolnitev in celo obnovitev zaradi nečesa nehote propadlega dogovora. Pripraviti še večje projekte za kasneje, ko se bo začel direktno gibanje.

In Sonce je doseglo zadnjo stopinjo znamenja Strelca, kjer zaključuje svoje poslanstvo do naslednjega leta. Kaj nam še lahko pove na tej nekoliko skrivnostni stopinji. Kaj je tisto, kar bo ostalo nekje neodkrito ali kakšna želja po kakšnem potovanju, po kakšnem odhodu v najbolj oddaljene kraje. Lahko pa tudi odpre srečanje z velikim življenjskim ali duhovnim učiteljem.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in že stoji na stopinji, ko se bo obrnil 31. december. Ta stopinja nas predvsem v znamenju bika spodbuja, da se podzavestno, večkrat pa tudi zavestno obremenjujemo z uživanjem večje količine hrane, pijače in sladkarij. Uživanje v tem, namesto da bi se obrnili k nekemu drugemu smislu življenja. In to je sprehajanje v naravi, iskanje svojega smisla, ki bo osrečil ne le sebe, ampak tudi druge.