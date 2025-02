Astrologinja Lenka: Trenutek, ko se odkrijejo številne potrebe po uresničitvi novih potencialov

Luna je prešla v znamenje kozoroga, ki ne ponuja ravno veliko nežnosti in topline, ampak je usmerjen v delo in uspeh. Tukaj ve, kaj hoče in kako to doseči s trdim delom in neopustitvijo svojih ciljev.

Že od jutra je v sekstilu s Soncem, kar dodatno podpira harmonijo notranjih želja in potreb. Vztrajnost pri ambicioznih in odgovornih načrtih za dolgoročne cilje.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Je pa tudi Venera v znamenju Ovna, s katero je Luna v kvadratu, zato marsikaj ne gre tako, kot bi si človek želel. To upočasni vse tiste pospešene potrebe, ki bi jih imela Venera prav zdaj, brez velikih misli. No, to razhajanje v občutkih in željah je ogromno in kar malo depresivno. Venero obnori počasnost, ki jo lahko ustvari Luna, in čaka, z veliko previdnosti in potrpežljivosti. To v človeku vzbudi potrebo po tem, da marsikaj pospeši, po drugi strani pa kot da bi se bal, da ni vse v redu, in bi to pustil za kdaj drugič.

Imamo pa vodni trigon med Merkurjem v Ribah in Marsom v Raku. Ta aspekt daje veliko notranjo potrebo po harmonizaciji vseh pogovorov in potrebo po vsem, kar je povezano z domom in družino. Misli in ideje pridejo hitro. Velika intuicija pomaga do še boljših rešitev, še posebej danes, ko je Mars stacioniran. Ta moška energija v tem nežnem in ženstvenem znamenju ima veliko notranjo moč za sprožitev mnogih dejanj. Stacionarnost odpira globljo in bolj osredotočeno energijo za vse, kar je treba narediti. In od jutri naprej, ko se obrne v direktno smer, se bo energija izboljšala in marsikaj bo narejeno hitreje.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju rib. Osvetli vse tiste globoke, podzavestne ali nezavedne dele naših potlačenih želja, ki jih nosimo v sebi. To je tudi trenutek, ko se odkrijejo številne intuitivne potrebe po uresničitvi novih potencialov, ki jih človek nosi v sebi. Odpiranje novih talentov, ki se jih oseba ni zavedala ali jih ni prepoznala.