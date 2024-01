Astrologinja Lenka: To lahko prinese zelo velike uničujoče spremembe

Luna je še vedno v znamenju leva in je danes v fazi počitka. Polni svoje baterije, zato ne le da ne dela aspektov, ampak je tudi v praznem teku, kar pomeni, da ni obdobje za kakršnekoli začetke. Še vedno je tisto vzdušje, ki se umirja po burnem srečanju s Plutonom in Jupitrom, hkrati pa se zdi, da se je vsem mudilo dokončati marsikaj, kar se je vleklo že nekaj časa. Šele zvečer okoli 20.30 se prelevi v znamenje device, da spremeni celotno vzdušje in se posveti delu, namesto da bi razmišljala o tem, kaj je izgubila zaradi svojega ponosa.

In Sonce iz znamenja vodnarja je prišlo v kvadrat z Jupitrom iz znamenja bika. Do kakšnih ekscesov bo prišlo, gre za nekaj, kar je povezano s trošenjem denarja za nakup več hrane ali z vlaganjem, vlaganjem v več tehnologije in znanja? Kakor koli že, tukaj se vedno preveč dogaja ali pa človek nima tistega občutka, koliko je danes za nekaj ali nekoga dovolj. Tisti občutek, ki je prisoten v človeku, da je vse premajhno in da so »oči prevelike« za vse. In najbolj pomembno od vsega je ostati v neki normalnosti, brez hvalisanja, da je človek v vsem najboljši. Dispozitor Saturn vodi Sonce v znamenje rib, ki dela sekstil z Jupitrom, zato se bodo te situacije zelo hitro izboljšale in umirile.

Hkrati se Uran v znamenju bika po pol leta končno premakne direktno. Danes miruje, kar pomeni, da je njegova energija najmočnejša, predvsem pa, da gre v direktno gibanje. V tem retrogradnem obdobju je deloval počasi in od znotraj, a direktno gibanje bo le še povečalo njegovo malefičnost v znamenju bika, kar lahko prinese zelo velike uničujoče spremembe tako na samem planetu Zemlja kot tudi na vsakega posameznika, tj. kako povezan je z njegovimi planeti.

Merkur in Mars pa se že par dni objemata v znamenju kozoroga. Prepotentni Mars, ki je poln odgovornosti, poslov, okrutnosti, ne popušča Merkurju, da so besede v prazno in brez konkretnih dejanj. Ker zahteva veliko odgovornost in ta vidik lahko zelo hitro pripelje do veliko nepremišljenih bojev oziroma iskanja, kdo ima prav in kdo ne. V te dokaze se je najbolje ne spuščati, saj je energija Marsa premočna in človeka lahko zelo prizadene. Šele okrog 16. ure bo to vrhunec, da bo morda Merkur ali naš um razumel, da se ne smemo spuščati v vsak prepir, ampak da je potrebno veliko potrpljenja in da ima vsaka izrečena beseda svojo težo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. S seboj nosi celo vrsto planetov, od Venere, Merkurja, Marsa, Sonca in Plutona. Kdo bo izplaval in užival v morskih globinah in kdo se bo tu počutil nemočnega in utopljenega v svojih čustvih? Prepusti se in uživaj, nič ne boš izgubil, tišina in meditacija sta najboljša za vse.