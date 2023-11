Astrologinja Lenka: To je najtežja bolečina, ki jo je treba doživeti

Luna je v zadnji pentadi kozoroga. Počasi prihaja iz sekstila s Soncem in Marsom, ki sta še vedno v močni konjunkciji in kjer so energije preostro in odločno fokusirane. Kolikor jim v tem trenutku lahko pomaga, da ne hitijo v nobeno akcijo, še manj pa, da ne pride do neke nenadne in odločilne situacije. Nato se počasi pomika proti Plutonu, ki je v znamenju kozoroga, da bi šla skozi kremplje in klešče največjega duha, da bi šla skozi neosvetljeni tunel svoje podzavesti. Čas je, da počistite, da pustite vse, kar je odveč, kar vas tišči, kar vas moti, kar vam preprečuje, da bi šli bolje naprej. To nikakor ni prijetno obdobje teh dveh ur, nekateri bodo čutili, kot ko se jim kača ovije okoli srca, ga stisne, zaradi česar bodo hlastali za zrakom. To je najtežja bolečina, ki jo je treba doživeti. Potrebna je tudi zato, da nekaj pustimo za sabo, razbijemo in začnemo od začetka. S Plutonom gre vse boleče, razen če je človek sam pripravljen vnaprej pripraviti in se soočiti z vsemi temi težkimi stvarmi.

Dispozitor Saturn jih vodi, da se potopijo v morje čustev, da se potopijo v morje največje globine in se skozi opuščanje vseh nečistih in težkih stvari vrnejo na pot. In prihodnost nikoli več ni takšna, kot je bila prej.

Okoli 12.30 Luna spremeni znamenje in preide v Vodnarja, znamenje, ki človeku prinaša svežino, veter, zrak za dihanje in še več kot potrebuje. Velika svoboda, ki jo tako nestrpno pričakuje, da bo lahko počela, kar hoče. In ta svoboda je v človeku samem, kolikor je sposoben, kolikor zmore in zmore narediti nove, genialne in čisto drugačne stvari, ne da bi koga motil.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa še vedno stoji in stopiclja na isti nultni stopnji že mesec in pol. Še vedno čisti tisto globoko blato, ki ga ustvarimo sami ali smo ga vse genetsko podedovali. Marsikaj gre skozi kolektivna prepričanja. Zdaj je čas, da se vse to prečisti, ne da se ustvari še več blata, še več goljufij, še več nečistoč v človeku samem, v družbi sami. Ker ne moremo živeti lepše in bolje, ne posamično, ne kolektivno, če tega sami ne začnemo pošteno, odkrito, brez laži in prevar, potem pa gre to na širšo raven. Saturn je tisti, ki ima rad red, delo, disciplino, da je vse urejeno, sicer pa vsi doživljamo razne omejitve, težave, kazni, bolezni ... Rad ima, da se vse konča na najboljši možni način.