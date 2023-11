Astrologinja Lenka: Težko bo dokazati kakršno koli pravico ali resnico

Luna je v znamenju leva, a danes le leti v kvadrate, da razjasni in spozna nekatere stvari, kaj ji stoji na poti. Čeprav Duša ni tu zato, da bi se ukvarjala s kritikami ali napadi, nezavedno pade v kvadrat z Uranom iz znamenja Bika, ki ji ne bo prizanesel nenadnih, stresnih in šokantnih stvari. Ne glede na to, kako zelo se poskuša osredotočiti na ustvarjalne stvari ali se celo zabavati, se vedno najde nekdo, ki jo pretrese in spremeni tok njenega dneva.

Kot da nima podpore tudi pri svojem dispozitorju Soncu, zato zlahka pride do drugačnih potreb in pogledov, ko gre za moško plat ali preprosto do težkega usklajevanja svojih notranjih potreb. Na eni strani vlečejo čustva, na drugi pa želje, ki bodo zagotovo imele prednost pred tem, kar si želi.

Astrološka karta.

Kot da vse to ni dovolj, saj je Luna-Duša danes na udaru in v T-kvadratu s planetoma iz Bika in Škorpijona, zdaj med 16. in 18. uro pa je še v kvadratu z Marsom. In to je samo trenutek, ki zahteva veliko količino miru in tišine, brez vpletanja v kakršno koli razpravo. Težko bo dokazati kakršno koli pravico ali resnico, prej bo Duša tako boleče prizadeta in najbolje je, da se v take stvari ne vpletate. Vse, kar bi bilo dobro, je, da se obrneš in začneš nekaj delati, pa čeprav malenkost.

Danes je v Duši občutek, da so vsi proti nam, da nas vsi napadajo in nam želijo nekaj slabega. In ta občutek, da nas drugi napadajo, je samo naš notranji občutek in je čisto naš, ne pa od drugega ali tretjega. Je tudi nedelja, dan Sonca, ki je na največji globini, kjer osvetljuje najtemnejše stvari in najbolj oddaljene kraje, za katere mislimo, da jih ne moremo doseči, kaj šele osvetliti in ugotoviti, kaj je tam zunaj.

Ko ozavestimo vse stvari in sprejmemo, da je vse v nas, takrat imamo življenje v svojih rokah in takrat živimo tako, kot nam ustreza.