Astrologinja Lenka: težke misli, pomembne odločitve in soočenje z realnostjo

Danes je Luna vstopila v znamenje vodnarja, kar prinaša močno potrebo po svobodi, neodvisnosti, avtonomiji in individualnosti. To je čas, ko nas vse, kar nas omejuje in utesnjuje, lahko močno zmoti. Vendar pa se Luna takoj poveže s Plutonom, kar lahko ustvari občutek omejitve, odpre stara vprašanja iz preteklosti ali poglobi nekaj, kar je bilo v naši podzavesti dolgo potlačeno.

Ta energija ni nujno neprijetna, če znamo svoje občutke in čustva ozavestiti in preoblikovati, namesto da jih potlačimo. To od nas zahteva globoko sprostitev in soočenje s tistim, kar nas ovira. Pogosto nam prav takšne energije pomagajo videti ali začutiti, koliko bolečine morda nehote povzročamo drugim, ne da bi se tega sploh zavedali.

Hkrati se danes Merkur v znamenju rib združi s Saturnom v konjunkciji, kar prinaša potrebo po resnem, globokem razmišljanju in sprejemanju odločitev. Ta vpliv lahko ustvarja občutek, da se sami težko odločimo pravilno, zato je pametno poiskati nasvet modre ali izkušene osebe.

Pričakovanja in prizemljitev

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Merkur je trenutno v največjem zatonu, kar lahko privede do nerealnih pričakovanj, toda prav zato se lahko pojavi nekdo, ki nas prizemlji in nam poda realno sliko. Ta vidik ni lahek – lahko povzroči skrbi, občutke osamljenosti, odtujenosti ali celo depresijo. Stari strahovi lahko nepričakovano privrejo na plan. Vendar, ker gre za energijo rib, lahko s tišino, notranjim raziskovanjem in duhovnim povezovanjem najdemo ravnovesje ter postavimo temelje za prihodnje načrte.

Današnji dan je torek, Marsov dan, kar mu daje dodaten naboj aktivnosti. Po dolgem obdobju je Mars zdaj končno direkten, kar pomeni, da ni v retrogradnem gibanju. To ustvarja možnost hitrejšega napredka in uresničevanja ciljev. Mars trenutno miruje in ostaja na isti stopinji, kar nam ponuja fokus in priložnost za izboljšave. Čeprav je še vedno v svoji senci, njegova energija postaja jasnejša, odločnejša in usmerjena brez večjih dvomov. Ker pa je Mars v znamenju raka, gre pri vsem skozi čustveni filter, kar zahteva potrpljenje in premišljen pristop.

Danes je tako dan, ki prinaša pomembne notranje procese, možnost soočenja s preteklostjo ter priložnost za premike naprej – če smo pripravljeni prisluhniti sebi in svojim potrebam.