Astrologinja Lenka svetuje: Naj vas težka čustva ne ohromijo

Luna je v padajoči fazi, v znamenju škorpijona. Čeprav to ni najboljša pozicija za Luno, ker se vedno znova vračamo k kakšnim neprijetnim dogodkom iz preteklosti, dajmo tokrat preskočiti težka čustva. Nad te občutke se je treba dvigniti, izluščiti je treba le nekaj stvari, ki te lahko krepijo in peljejo naprej, drugo pa naj te ne ovira skozi življenje.

Šele zvečer bo Luna naredila opozicijo z Rx Uranom iz znamenja Bika in on je tisti, ki jo bo skušal malo prebuditi, malo pretresti, da se izvleče iz te situacije in si zamisli nekaj boljšega in drugačnega. To so opozorila, da nič ni trajno, da vse hitro mine in da se je treba naučiti sprejemati različne vsakodnevne situacije.

In Venera, planet ljubezni, harmonije in vseh odnosov, je v opoziciji z Rx Jupitrom. Kakšna čustva bodo tukaj trajala večno? Katere strasti se bodo prebudile? Se bomo počutili izdane,, prodane, ponižane? Kakšni problemi se bodo pojavili v zvezi z ne tako majhnimi finančnimi težavami, za katere se je šele izvedelo? In še huje je, kako se bodo na koncu dogovorili o delitvi vsega. Ker tukaj je vse težko narediti. En dispozitor jo vodi v znamenju strelca, ki pravi, da naj pusti vse in se obrne k svojemu življenju: potuj, bodi srečna, veseli se, važno je, da si prišla iz teh težkih čustev. In drugi dispozitor Pluton v kozorogu pravi: počakajte, umirite se, ne hitite in vzemite vse, kar vam pripada ali še več. Od vsakega človeka je odvisno, kako se bo odločil, v katero smer bo šel. Vse ima svojo težo.

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju strelca, zavest je usmerjena v pozitivne stvari, potovanja, vse, kar prinaša vero in srečo. Naj bo to dan za širjenje zavesti o veri v lepo, o tem, kaj vse lahko dosežemo, če najprej verjamemo vase in če znamo svojo identiteto postaviti na pravo mesto.