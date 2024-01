Astrologinja Lenka: Sprejmimo spremembe, ki jih zahtevajo drugi

Kadar koli pride do lunacij med Soncem in Luno, lahko vedno čutimo njihov vpliv nekaj dni prej.

Ker je trenutno v raku, je gotovo, da že čutita oziroma odpirata nekaj družinskih tem, ki so že povzročile pravi vihar.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Še vedno pa obstaja možnost, da vse to popravimo na bolj običajen način, torej sprejmemo vse spremembe, ki jih zahtevajo drugi.

Luna – Duša je preveč čustvena in se stopnjuje ob vsakem gibu, reakciji, občutku, pogledu.

Kot bi vsrkala vse, jo občutek nepripadnosti oziroma premalo prejemanja nežnosti in topline najbližjih pripelje v stanje odtujenosti in zavrženosti. In zdaj je taka.

Torej, ko je Luna v dobrem razmerju z Uranom, je ne glede na spremembe, ki prinašajo nekaj pozitivnega ali novega v hišo, nujno to sprejeti, saj se šele kasneje pokaže, da je bila to dobra odločitev.

FOTO: Lenka Stanić

Zvečer bo Luna naredila trigonski aspekt z Neptunom iz znamenja rib, on pa je tukaj v svojem domu premočan, nosi zelo močno in globoko vero, najprej vase in nato v druge.

Vse, kar si je človek zamislil, vse, kar si želi, za marsikaj lahko zdaj najde rešitev s podporo drugih in občutkom varnosti v sebi.

Mars je prišel v natančen kvadrat s Chironom, ki je v njegovi hiši in je potreba, kako in na koga usmeriti energijo, kaj in kako popraviti določene občutke krivde ali izdaje, ki so se nekoč zgodili.

Če tega ne storimo, se zagotovo lahko povsem nezavedno poškodujemo ali pa imamo občutek, da nas je nekdo prizadel.

V resnici pa je vse naše. Zato je potrebna velika potrpežljivost, še posebej zdaj pred polno luno, ko je vse napeto.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju kozoroga. Zelo napreduje pri doseganju vseh poslovnih in kariernih uspehov. Zelo hitro se premika naprej v tem zelo počasnem znamenju, kot da je občutek, da nekam zamujamo in zato je to hitenje posebno.

Dispozitor Saturn ga vodi v znamenje rib, čeprav to ni tako dober položaj zanj, vendar lahko najde uteho, ko je sam, malo razčisti določene situacije in naredi red ter načrtuje, kako razmišljati in delovati v prihodnosti.