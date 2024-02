Astrologinja Lenka: Sledimo spremembam

Luna je v znaku Kozoroga, v katerega se je premaknila iz ugodnega položaja z Jupitrom in Saturnom. Danes bo njena pozicija ugodna, prinesla bo veliko dobrega. Zvečer bo prešla v objem Venere - ta kombinacija bo ponudila podporo pri morebitnih težkih odločitvah, s katerimi bomo soočeni.

Na tem mestu bo spodbujala skromnost, tišino, delavnost, in kar je najpomembneje, zvestobo in potrpežljivost. Trigon z Uranom bo nepričakovano prebudil to stanje miru, saj bo želel hiter odgovor, na katerega ne bomo pripravljeni. Luna spodbuja razmislek, zato si zanj vzemimo čas, da bomo prepričani, v kaj se spuščamo in kam nas vodi neka odločitev. Predvsem poudarja pomen varnosti in skrb za osnovne življenjske potrebe, pomembno je tudi, da pazimo na svoj ugled. Odločitve, ki jih sprejemamo, naj bodo premišljene in trdne. A ker je v njenem znamenju tudi Uran, se bo zagotovo pojavilo veliko skušnjav in možnih bližnjic. To se lahko izkaže za velik izziv - dobro premislimo, v kaj se spuščamo.

Osredotočimo se

Čas bi bil, da Venera počasi razbije to monotonost, ki se že nekaj časa vleče skozi znamenje kozoroga. Z osredotočenostjo na delo in samoto čas kar beži mimo, ne da bi to opazili.

Danes je sreda, Merkurjev dan, v znamenju vodnarja. Ta z nepredstavljivo hitrostjo želi prebuditi vsako podrobnost, vnesti novosti in se premakniti naprej. Misli in ideje ena drugo prehitevajo, prihajajo informacije z vseh strani in človek težko dohaja vse te spremembe, posebno na tehnološkem področju.

A brez tega ne gre, zato moramo biti pripravljeni iti v korak s svojimi mislimi in slediti vsem novostim, pa naj se nam zdijo še tako nerazumne, prenagljene in nemogoče. Pluton vodnarja še dodatno prečisti, to stori z vso statično energijo starih navad. Odpre in zaseje seme za povsem nova, še neslutena prizadevanja.

Sledimo vsem spremembam, le tako bomo lahko zadovoljni.