Astrologinja Lenka: Pustite danes vse mimo in ne hitite

Luna je v znamenju vodnarja, kar ustvarja vzdušje, da je vse najlepše, ko je svobodno, neodvisno od kogar koli, ko se človek lahko vse sam odloča, dela in naredi. Ta svoboda, ki je tu zelo pomembna, da se človek izraža in ustvarja na najbolj kreativen način. Če tega ne zna uporabiti na najboljši način, včasih ustvari veliko nervozo, napetost, ki človeka prisili, da dela hitro, brez razmišljanja in tolerance. Navsezadnje predstavlja tisti živčni sistem v človeku in če ga človek ne zna umiriti, pride do notranjega stresa, zaletavosti in nepotrebnih težav.

Zato je dobro, da se energija umiri, jo skozi določene naloge, ki so ji blizu, spravimo v stanje, da ko zvečer naredi kvadrat z Venero iz znamenja škorpijona, ni večjih težav. Tukaj ne bo tolerance, ker so bila razna nezadovoljstva v vseh pogledih. Ker Duša hoče svobodo za vsako ceno, hoče tisto, kar čuti, a obstaja tisti drugi del, ki jo vleče, da se vrne, da se ne mudi, ker ne vidi in ne ve, v kaj se spušča. Drugemu manjka zaupanja, manjka varnosti, ki bi vse zagotovila vnaprej. Ker se v tem delu težko ceni in spoštuje. In Luna bi rada tvegala, pa karkoli se zgodi. Če sledi svojim občutkom, se lahko veliko bolje odloča, saj Venerin dispozitor Mars, s katerim bosta naredila sekstil, obljublja, da se bo ta končal v končni obliki.

Sonce iz znamenja strelca v kvadratu z Neptunom iz znamenja rib. Če torej obstaja pomanjkanje samozavesti, nezaupanja vase, da človek tega ne zmore, je vse to neptunska varianta. Ne oslabi le človekovega občutka lastne vrednosti, ampak oslabi celoten imunski sistem in povzroči, da je oseba ločena od tistega, kar je zanjo najboljše. Da ne govorim o tem, koliko to prinaša raznih zavajanj, bežanja pred samim seboj, laganja sebi in drugim, izvajanja raznih skrivnih zvijač.

In še posebej zdaj, ko je tudi Merkur retrograden, dodatno krepi vso to nezaupanje, nejasnosti, potrebo, da se človek spušča v te prevare, laži, nepotrebne obljube, vse to pa v njeno dušo vnaša samo še dodatno meglo in občutek, da so vsi proti njej. Ne oklevajte, v vsako težavo vstopite zavestno in vse rešite z največjo resnico v sebi, le tako lahko hodite z dvignjeno glavo.

Danes je sobota, Saturnov dan in je v kvadratu s Soncem preko drugega dispozitorja Neptuna, zato je še večji občutek blokade in nemoči. Pustite danes vse mimo in ne hitite, da ne naredite še več napak in še večjega nesporazuma s svojo voljo in s tistimi ljudmi, ki vam v življenju veliko pomenijo.