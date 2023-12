Astrologinja Lenka: Privoščimo si več in uživajmo v vsem

Znamenje, ki zahteva doseganje in premagovanje vseh vrhov in vseh uspehov na katerem koli področju, še posebej na poslovnem. Je najtežje, najbolj vztrajno, najbolj ambiciozno znamenje, ki vedno stremi k največjim uspehom v življenju.

Poudarek je na karieri, na samem statusu, ki ga človek doseže v življenju. Njegov vladar je Saturn in želi, da vse traja v času in da ima vse svojo trajnost.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Že prvi dan, ko Sonce vstopi v znamenje kozoroga, ga čaka Rx Merkur, s katerim se bo srečal ob 19:50 in naredil točno konjunkcijo, torej kazimi konjunkcijo. Za Merkurja je to eden najpomembnejših in uspešnih trenutkov, ko gre za ta položaj. Obljublja in daje veliko sreče, uspeha, slave, zdaj pa v retrogradnem gibanju omogoča uresničitev nekaterih pomembnih stvari iz preteklosti.

Luna je prešla v znamenje bika, kar nas vedno znova opominja na čas, da si privoščimo več in uživamo v vsem z velikim apetitom, pa naj bo to materialno, finančno ali pa na dnevni ravni v sami hrani.

Astrološka karta FOTO: Lenka Stanić

Takoj bo sekstil s Saturnom iz rib in to nam omogoča, da se ozremo nazaj na tisto, kar resnično želimo končno spraviti v neko obliko, oblikovati v nekaj, kar bo vidno. Potem gre v konjunkcijo z Rx Jupitrom, le to je lepa kombinacija, ko se duša počuti sproščeno, zadovoljno (tudi s prenajedanjem) in načrtuje večja dela.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je še vedno v znamenju svojega šibkega dostojanstva. Izstopila je iz opozicije z Uranom, izstopila je iz nekaterih odnosov, a še vedno nezadovoljna in polna grenkobe.

Počasi se je treba prepustiti, odpustiti vse tiste težke stvari in vnesti več svetlobe in nežnosti. Dispozitor jo vodi v strelca, znamenje, ki vedno najde pozitiven izhod iz vsake težke krize. In Venerin dan je tisti, ko je zaželeno, da vedno kupimo kaj lepega zase in za druge in tako okrepimo svojo Venero.