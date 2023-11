Astrologinja Lenka: Priročen položaj za prikrivanje mnogih pomembnih stvari, ki ne bodo nikoli odkrite

Luna je v kozorogu, pomiri se, tukaj se ji res ne mudi, je celo malo prepočasna, ampak to nekomu ustreza. Čez dan bo ustvarjala tisto rahlo počasno in zaspano energijo, le da se bo prebudila nekje pred večerom, ko jo bo na to spomnil Uran. Z njim ne gre počasi, z njim je treba iti hitro, takoj in zdaj. Prehiteva stvari in zahteva spremembe, da ne ostane pri tem, kar že obstaja. Zahteva, da se stvari spremenijo, če je treba, da se spremeni način delovanja Lune v tem znamenju. Pustiti stare stvari za seboj, jih zamenjati z novimi in delati malo bolj na hitro, saj čas beži in potem se znajdemo v škripcih, ko nimamo petih minut časa, da še kaj dokončamo.

Že dva ali tri dni sta Sonce in Mars v objemu v znamenju Škorpijona, kar Marsu zelo ustreza, saj je doma in lahko počne, kar hoče. Sonce je njegov gost, a koliko mu bo pomagalo osvetliti nekaj teme, ki jo nosi Mars, ali bo od Marsa prejel le malo več ostre in brutalne energije, da pozabi nase, kaj so njegove prioritete in se spremeni v nek sebični ego.

Toda danes sta oba planeta v lepem trigonu z Rx Neptunom v Ribah. Ta 24. stopinja je zelo poudarjena, kot da nam dajo priložnost, da tukaj nekaj dokončamo. Toda vse to je treba storiti v veliki tišini in pustiti notranjim čustvom, da nas vodijo. Ker je to vidik doseganja nečesa, vendar z veliko povezanostjo s seboj in še večjo tišino. In predvsem vera mora biti res velika, verjeti, da je možno, saj je Škorpijon tisti, ki ne verjame, dokler vsega sam ne preveri. Odlična pozicija, da dosežeš nekaj velikega za odrom, v zakulisju, narediš dobro usmeritev, narediš nadaljnjo pot, odkriješ nekaj v farmaciji. Priročen položaj za prikrivanje mnogih pomembnih stvari, ki ne bodo nikoli odkrite.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je obdana s sabo, svojo lepoto, vsem, kar čuti in vidi samo lepo okoli sebe. Obrnjena k partnerskim odnosom prinaša lepoto, zapeljivost, trudi se, da je na vsakem mestu tako, kot mora biti. Danes je malo bolj osredotočena na izkoriščanje svoje lepote skozi razne modne dodatke, skozi delo, preko doseganja karierne pozicije in na tem področju višje uvrstitve in seganja še višje po lestvici. Tako bi moralo biti celo leto, in ne le zdaj, ko je v svojem znamenju Tehtnica.