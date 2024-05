Astrologinja Lenka: pričakujte težave in zmedo

Luna se giblje v ribah - simbolu mirnosti, empatije, naklonjenosti in občutljivosti. Že zjutraj vstopi v kvadrat z Jupitrom, kar poveča občutke zmede. Bodite pozorni na morebitno pretiravanje na čustvenem področju. Ne imejte previsokih pričakovanj, saj bi to lahko prineslo razočaranje ali lažno upanje.

Nato Luna z Venero preide v drugi kvadrat, ki poveča pričakovanja v medosebnih odnosih in vzbudi željo po pozornosti. Najdite več volje v sebi in učinek Lune bo manjši. Kvadrat s soncem bo v vas povzročil razdor - hkrati vas bo spodbujal k aktivnosti in namigoval, da počakajte.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Tako razdeljeni med čustvi in voljo se boste težje prebijali skozi dan, zato se ne bojte prositi ljudi okoli sebe za pomoč, saj to lahko sproži zelo konstruktiven razvoj dogodkov. Dan bo potekal pod vplivom rib - v subtilni, nežni energiji, ki spodbuja povezovanje in višje dosežke.

Ne iščite igle v senu

Danes je četrtek, Jupitrov dan in je v znamenju dvojčkov. Jupiter se želi širiti, povečati, saj dvojčka spodbujata radovednost, zanima ju prav vse. Rojstna karta narekuje veliko novega, pa tudi že dobro znanega, a pričakujte težave in zmedo. Ne rinite z glavo skozi zid in ne bodite pogoltni, to se danes lahko konča slabo.

Želeli boste iskati iglo v senu, vaša pričakovanja pa bodo visoka - osredotočite se na pomembnejše, prednostne naloge. Tako boste izgubljali manj časa in se izognili razočaranju.