Astrologinja Lenka: Preženite negotovost in ne dvomite vase

Človeku omogoča, da vidi, kaj bo jutri, da verjame, da najboljše šele prihaja. In s tega vidika nikoli ne izgubite upanja. Tako je bolje, kot da se obremenjujete s strahovi ali skrbmi.

Vmeša pa se tudi Neptun, ki bo morda zamajal to lepo podobo, to lepo idejo, ki jo ima človek, zato bo na eni točki podvomil ne le v druge, ampak tudi vase.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ali lahko oseba res toliko lepega doživi? Seveda lahko, če bo vztrajal pri svojih že ustvarjenih zamislih in načrtih, za katere je trdno prepričan, da jih lahko uresniči. Kajti le malo dvoma vase ali negotovosti vodi v uničenje vseh načrtov.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju kozoroga na 3. stopinji. Tu je njegova vzvišenost, njegov najboljši položaj za doseganje vseh možnih uspehov v življenju.

Je premočan, močan in predvsem vzdržljiv Mars in sama energija človeka, ki lahko gre skozi razne nevihte in težke okoliščine in kljubuje vsemu, saj ne bo omahoval ali se ustavil v svojih načrtih.

FOTO: Lenka Stanić

To je vidik, kjer človek že v zgodnjem otroštvu ve, kako daleč lahko gre in kakšne načrte ima. In nekateri so veliki, a z vztrajnim delom, potrpežljivostjo, sledenjem vsemu, kar si človek zastavi, jih uspe doseči. Včasih ni enostavno, vendar je zelo koristno v smislu vašega uspeha in položaja, ki si ga želite.

S svojim dispozitorjem Saturnom že vstopa v sekstil in to je dodatna podpora ne samo s strani tistega, ki ga ima človek ob sebi, ampak tudi s strani njegove družine. Človek ve, da se da doseči v vsem, največkrat je družinsko podjetje, da mlajši nadaljujejo tradicijo.

To je dan, ko se lahko začnejo določena dela, ki so predvidena da trajajo skozi čas. Uspeh je zagotovljen.