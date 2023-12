Astrologinja Lenka: Prevzeli vas bodo spomini, treba je odspustiti

Luna je prešla v znamenje Škorpijona, kjer se ne počuti dobro, in kjer jo prevzemajo stari spomini, potem pa začne v njem kipeti in vreti. Nekatere stvari je treba odpustiti, nekatere spremeniti, predvsem pa sebe.

Trigon s Saturnom v znamenju rib ji daje zagon, da vztraja pri marsičem, pa naj bo še tako težko, zahtevno ali celo boleče.

Čez dan bo naredila konjunkcijo z Venero. Kaj naj naredijo zdaj, ko je en planet v zatonu, drugi pa v izgnanstvu? Kakšne občutke bo vsak izrazil, katera čustva bodo na udaru? To ni lahek položaj, ko gre za spomine, ko se človek vrti na mestu in ne najde izhoda. Kot da nima moči pogledati v prihodnost in se obrniti v pravo smer. V takih situacijah se človek ne bi smel kriviti za vse, kar se je zgodilo in kako je bilo. Podariti je treba več topline, nežnosti, hvaležnosti – najprej sebi, potem pa še drugim.

Je pa tudi Rx Jupiter iz znamenja Bika, s katerim bo Luna naredila opozicijo. To je aspekt, ko se od drugih veliko pričakuje, ko se v marsičem pretirava. In kaj se da tukaj tako povečati? No, občutki, bolečina, praznina, iz tega je treba čim prej z dobro vero, da bo vse v redu.

Le v večernih urah, ko Luna dela sekstil z Merkurjem iz znamenja Kozoroga, jo je treba malo usmeriti, pokritizirati, da v življenju niso pomembna le čustva, ampak delo in tisto, od česar se preživlja. V njem bo prebudilo nekaj, kar jo bo rešilo iz te situacije in se usmerilo k bolj produktivnemu delu. Čeprav ji je tukaj najboljše, začne raziskovati nekaj, kar jo bo utrdilo na poslovnem področju.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, počasi gre naprej in nas uči, kako iti brez hitenja. Kako se povezati s svojo notranjostjo, kako na tih in nevsiljiv način priti do vsega. Tu je poudarek na pomoči drugim, na empatiji, predvsem do tistih, ki so iz kakršnega koli razloga prizadeti, bodisi fizično, čustveno ali duševno.