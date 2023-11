Astrologinja Lenka: Pozor, mlaj je v škorpijonu

To je eno globoko mesto, ne samo da je v znamenju, kjer so najtemnejše in največje globine, ampak je tudi na stopinji škorpijona in tudi najbližje temu znamenju.

Kaj spoznati v tej temi, kaj spraviti na površje, se s tem soočiti in ne dovoliti, da te vse življenje muči in te sili v skrivanje ali ti povzroča stigmo in sramoto nečesa, kar je tvoje.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Mlada luna sama po sebi vedno povzroča čustvene situacije, kjer koli v horoskopu je.

In ta današnja lunacija je v natančni opoziciji z Rx Uranom v biku. Kaj osvoboditi in koga osvoboditi, od koga in česa?

No, najbolje je, da se osvobodiš vsega, kar te ovira, kar te zadržuje, kar ti preprečuje, da bi se razvijal, razvijal svoje talente, hobije, kar imaš rad. To je velik klic, da se soočite sami s seboj, kaj in kako želite naprej.

Katere so resnice ali neresnice, ki vam tega ne omogočajo, Uran pa jih zahteva, saj brez tega ne morete naprej. Nemogoče je karkoli zgraditi, ne v sebi, ne okoli sebe, ne z drugimi, če ni vse odprto, intimno, iz srca.

Sicer sta to dve fiksni znamenji, škorpijon in predvsem bik, zato jima vsakršna sprememba, kaj šele razrešitev, ločitev zelo težko pade. Ampak Uran je tisti, ki ko pride ta sekunda, samo pokliče, in to skozi velik stres, šok, prekinitev in to milostno ali silo.

K temu pripomore tudi Mars, ki je v opoziciji z Uranom in zahteva, da se vse preseka zdaj in takoj, brez čakanja, brez razmišljanja.

FOTO: Lenka Stanić

Le pogumni in drzni ljudje, ki so se pripravljeni v sekundi povezati sami s seboj in sprejeti najbolj pravilno odločitev, bodo podprti, osvobojeni, pot se jim odpira v nedogled.

Vsi drugi ne morejo, edini nasvet je, da ne pustijo vsega na pol, ampak naredijo do konca.

Mars v konjunkciji s to mlado Luno ustvarja zelo strastne, kolerične in nezavedne prizadetosti, prepire z vsemi. Tu je njegova energija premočna, ker je doma in je vse pod njegovim nadzorom. Pride do velike destrukcije, samouničenja, nezavednih reakcij, ki so premočne.

Da bi se izognili vsem tem negativnim pojavom, ki se lahko pojavijo, je potreben velik mir, brez spuščanja v razprave, pri čemer nam najbolj pomagata Venera iz znamenja tehtnice in Merkur iz znamenja strelca.

Njihova pozitivna povezanost nam sporoča, naj iščemo lepoto v sebi, v drugih, naj delujemo diplomatsko, vnašamo veliko humorja in iščemo smisel in poslanstvo v vsem, kar si želimo.

Kajti Merkur v strelcu se ne želi vračati na včeraj, v preteklost, načrtuje, kaj bo jutri, gleda optimistično in vse, kar pride naproti, da bo lepo.