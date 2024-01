Astrologinja Lenka: pazite se nepotrebnih konfliktov

Luna je v znamenju device in ozračje je precej zapleteno, saj kvadrira z dispozitorjem Merkurjem. Kot ko se znajdemo v tuji hiši in poskušamo urediti po svoji meri obstoječe pohištvo, stvari, brskamo po vsem, kot da ni najbolje postavljeno. In to je žulj te lune v devici in vedno se najdejo take osebe, ki rečejo, jaz bi tako rad, zmanjšaj, vrzi ven ta odvečni kos. Merkur pa se je kar obrnil, le počasi prihaja iz zasanjanosti, niti na kraj pameti mu ne pride, da bi o tem razmišljal, kaj šele da bi kaj naredil. In tako vsi zahajamo v nepotrebne konflikte.

Luna bo tako nezadovoljna še naprej v opoziciji z Neptunom, čustva pa šele zdaj naletijo na večji problem. Kaj je prav, kako bi bilo, človek je zelo nestabilen, občutljiv na vsak sunek in omamo, neodločen, da bi šel po svoji pravi poti. No, ko jo bo vzel Neptun, bo šele izgubljena v vsem, potem bo doživela razočaranje, nato nemoč in na koncu malo tolažbe v nečem, česar ne bi smela zaužiti. Samo tisti ljudje, ki so na svojem kodu, ki vedo, kaj hočejo, ki ločijo med vmešavanjem ali prošnjo za pomoč in z veliko nežnosti bodo to prenesli kot v sanjah.

In danes so še vedno vse sanje, še vedno nejasna stališča. Merkur se je obrnil direktno, vendar še vedno stoji na istem mestu, še vedno pod vplivom vsega, kar je počel, ko je bil retro, še vedno v preteklosti in v zasanjanem stanju. Šele zdaj se počasi prebuja, šele zdaj pripravlja marsikaj, česar se bo očitno lotil šele 21. januarja, v trenutku, ko Sonce in Pluton prestopita v znamenje Vodnarja. Ker je Uran višja oktava Merkurja, je tu napreden in pred vsemi.

Danes je torek, Marsov dan, in še dva dni se skuša pokazati v vseh svojih avanturističnih, spogledljivih in zabavnih lastnostih, da bi se čez dva dni malo bolj zresnil in začel delati na svoji karieri. Uživajmo vsi z njim.