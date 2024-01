Astrologinja Lenka: Ostanite trdni v svojih prepričanjih

Počasi gre Luna v konjunkcijo z Venero, kar se bo zgodilo zvečer, vendar je čudovita kombinacija. Tako hoče Duša in vso to srečo nekdo izpolni.

Kajti povezava med željo in potrebo je tista, ki omogoča, da je človek srečen in zadovoljen.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Tukaj je vse zanesenjaško in vse gre po načrtih, vendar je tu njihov dispozitor Jupiter v znamenju bika, ki jih vodi v njihovih lepih dostojanstvih, glede na materializacijo vsega, kar si želijo.

In Merkur je že tretjič v zadnjem mesecu v kvadratu z Neptunom. Ali mu bo zdaj uspelo razčistiti vse tiste stvari, ki so se dogajale na zadnjih treh srečanjih, ali bo ostalo še kaj neodkritega.

Neptun je premočan v svojem domu, Merkur pa ne samo v šibkem dostojanstvu, ampak mu tu ni naklonjeno iti v velike globine in mu ni prioriteta, da se za vsako ceno vtika v neke podrobne zadeve. Dovolj je, da je v svojih mislih, idejah, na svojih potovanjih tudi na koncu sveta.

FOTO: Lenka Stanić

In spet ostaja veliko vprašanj in veliko tem nejasnih in nerešenih. Morate le ostati trdni v svojih prepričanjih, saj Neptun zna pretresti človeka, omajati njegovo potrebo po nečem, dvomiti v pravilnost ali celo možnost izpolnitve. In to je največji problem, ostati sam v svojih mislih.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki počasi prehaja v fazo padanja, počasi v konjunkcijo s Soncem, ki bo čez par dni. Ko pa je v znamenju strelca, nam vedno daje dobro in pozitivno vzdušje, vedno nam daje možnost, da verjamemo v jutri, da verjamemo v nekaj, kar je lepo. Čeprav je te sanje bolje živeti danes, saj je jutri nekaj, kar je le v naših mislih, danes pa ga resnično živimo.