Astrologinja Lenka: Opravite svoje delo in zanemarite vse kritike

Ne glede na zahtevne situacije, provokacije in dokazovanje, kdo ima prav ali nima prav, se je treba le umiriti in umakniti iz vseh teh napetih dogajanj.

Ker je Mars premočan, podprt s Soncem, podprt z močno osebo in se ima za najpomembnejšega v vsem. Še posebej, ker je v svojem domu Mars, njegova moč, se je pripravljen tudi braniti, ne da bi kakor koli razmišljal o posledicah.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ne bo popustil za nobeno ceno, to lahko vodi le do brutalnih dogodkov. Zato je najbolje, da se obrnete na svoje delo in zanemarite vse kritike in zahtevne situacije. To je še posebej pomembno, ko v partnerskih in ostalih odnosih skušaš nekomu nekaj prikrajšati, pa naj bo to čas ali druženje z drugo osebo, šele takrat pride do razhajanja.

Okoli 16. ure Luna počasi zapušča to progresivno in stresno znamenje, da bi se v znamenju rib umirila in malo odpočila. Tam pa jo čaka Saturn, ki ji takoj naloži, kaj mora storiti, saj za življenje ni dovolj samo uživanje in spanje, ampak je treba narediti nekaj konkretnega.

FOTO: Lenka Stanić

Za nekaj ur osebi obudi nekaj spominov iz preteklosti, kako je bilo včasih, kako je imela nekaj pomoči, zdaj pa mora za vse poskrbeti sama. Pri nekaterih bo to povzročilo občutek žalosti, depresije, pomagalo pa bo tudi, da se oseba spomni in ozavesti vse te stvari.

In Sonce, zvezda, ki nam daje življenje in se trudi, da imamo vedno razsvetljeno pot, je prišlo v sekstil s Plutonom. Kakšna moč se rodi v človeku, da zmore kar koli. Ponovno rojstvo, spomin na vso genetiko, ki pomaga, da se še bolj regeneriraš in odpočiješ.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in do poldneva je v ne tako zbrani in osredotočeni energiji, saj doživlja neke napade, iskanje resnice in pravice.

Pomirite se, navsezadnje je vodnar glavni živčni sistem, kjer so živci občutljivi na vsak gib. Zahteva mir, tišino in osredotočenost za svoje načrte, ne glede na to, kako drugačni so od drugih.