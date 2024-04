Astrologinja Lenka: Ni pravi dan za nove načrte, nič od tega se ne bo zgodilo

Luna je v znamenju vodnarja in že od jutra je v sekstilu s Soncem, ki je v znamenju, kjer ima svojo moč in ve, kaj hoče in kako doseči svoj cilj. Podprto s to močno voljo se ustvarijo številne ideje za še več in še bolj napredne stvari. Ne samo s partnerjem ali družino, preprosto v človeku samem je, da gre vse z lahkoto in veliko željo, da je vse mogoče.

Čez dan vstopi v kvadrat z Jupitrom, kar bo povečalo njegovo že tako gorečo željo, da bi zmogel več, ali pa mu bo dalo neko noro vero, ki jo bo težko izpolniti. Šele kasneje boste videli, da ni bilo tako preprosto oziroma da ti cilji niso tako majhni. Nekje bo potreba v nekaj vložiti malo več in vprašanje je, kaj bo imel človek od tega.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ker je tu še Uran in on sam je dispozitor Lune, tako da bo verjetno imel besedo pri vsem tem ali pa se bo pač odločil, da bo vse končal tako nenadoma, kot pač zna. In samo to ne bo prijetno in dobro za Dušo, ker bo povzročilo stres in živčnost.

Ne smemo pa pozabiti, da je Merkur že retrograden, kar povzroča velike motnje v komunikacijah v smislu dogovarjanja, razumevanja, da je nepotrpežljiv in da se iskrice in prepiri samo sejejo vsepovsod. In še spotoma se Venera počasi izvije iz Neptunovega objema, še vedno zasanjana od njegove dišave in omame, ter prispe na 29. stopinjo znamenja rib.

Ali ima danes pravi kompas, v katero smer gre, ali je preprosto vsa v svojih idealih in svoji domišljiji. Šele jutri, ko bo prešla v znamenje ovna, se bo prebudila, in takrat bo za marsikatero delo, ki ga opravlja danes, prepozno. Treba je ne začeti ničesar, se ne dogovoriti o ničemer in ne delati načrtov, nič od tega se ne bo zgodilo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on nam je vedno v oporo, ne glede na to, v kakšni stiski ali težavi smo, nam da pravo idejo in še bolj pravilno pot.