Astrologinja Lenka: Ni najboljši trenutek za nove ljubezennske vezi

Luna je v znamenju ovna in tudi danes je energija, ki jo ustvarja, prepuščena sama sebi, ker nima drugih aspektov z drugimi planeti. Kot da bi sama želela nadoknadila vse, kar je prej potekalo počasi in brez cilja. Zdaj je čas, da se naredi nekaj takoj in brez velikih vprašanj, ali je to prav ali ne.

In tukaj je zato Saturn, ki je vedno na pravem mestu, ko je treba. On vseskozi nadzoruje in je zdaj v kvadratu s Soncem. Če se je kje zataknilo, počakajte malo. Nikar hiteti, ker to še nikoli ni obrodilo sadov, ampak je prineslo le razočaranje in notranje jeze. In komu drugemu kot sebi. Ko imate občutek, da se je vse ustavilo, to sprejmite in počivajte. Mogoče je to znak, da se ne prenaglite v nečem, kar vas lahko stane časa, živcev in denarja. Še huje pa je, če se zapletete v prepire z nekaterimi nadrejenimi ali starejšimi in modrejšimi ljudmi, ker boste še bolj zavirali svojo pot za dosego cilja.

Mars, planet energije, akcije, strasti, je prišel na zadnjo stopinjo znamenja škorpijona. Kaj drugega lahko stori v tej fazi, kot da uresniči neko svojo zaroto ali pa preprosto poskuša vse to prikriti in molčati, da se ne bi nikoli odkrilo. V tem primeru gre za skrivanje pred samim seboj.

Zdaj ni najboljši trenutek za začetek kakršnih koli čustvenih odnosov. Moški v tem hipu nimajo namena ohranjati daljše zveze kot pa se le spogledovati.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno v Biku ter koraka korak za korakom. Ta mesec bo za znamenje bika obremenjujoč, saj kot da so se vsi planeti znašli v njem, kot da vsak vleče in išče svojega. In vsak gre svojo pot, pri tem pa je seveda težko osrečiti vse.

Največjo spremembo, ki se lahko zgodi, lahko pričakujemo od Urana, saj mu je vseeno za količino ali ustvarjanje zalog. Pravi le, da je najbolje, da se znebimo preteklosti in gremo neobremenjeno naprej v prihodnost.