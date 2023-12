Astrologinja Lenka: ni čas za hitenje

Mlada luna je na nebu od 00:31 na 20 stopinjah in 40 minutah v znamenju strelca. Vse, kar je v Strelcu, nam odpira nove začetke, nove vizija in nova znanja.

Je pa v konjunkciji z Marsom, ki je malo bolj nepotrpežljiv, zato ga včasih lahko njegova prenagljenost ali celo kakšna površnost pripelje do nervoze in napetosti.

Mlada luna je v kvadratu z Neptunom, kar pa ni najboljši položaj, saj se ob njem pogosto lahko razočaramo.

Še posebej, ker je danes Merkur v znamenju kozoroga začel svojo retrogradno pot do 2. januarja. Vmes se bo sicer vrnil v znamenje strelca, nato pa nazaj v kozoroga. Če ni nič nujnega, je dobro počakati in ne začinjati ničesar novega ali podpisovati novih pogodb. Ali pa bodite zelo previdni in si vse podrobno oglejte.

Ko bo spet v Strelcu, pa že lahko razmišljate o potovanjih, druženju ali avanturah.

Čeprav je v tem obdobju retrograden, premislite, kdo ste in kako do cilja na poslovnem področju. Včasih se je dobro prepustiti le intuiciji, biti bolj tiho in se potem odločati.

Danes je sreda, Merkurjev dan, ko se bo malo odpočil, se pripravil na nove ideje, nove obveznosti in še večjo odgovornost in samoodgovornost v znamenju kozoroga. Ko ne bo šlo vse po načrtih ali pa bo zahtevalo več časa, se le ustavite in se vprašajte, kako naprej in dobili boste najboljši odgovor. Zato zdaj nič ne hitite.