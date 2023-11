Astrologinja Lenka: Nekaj ​​zadrži zase, ni vse za druge

Luna v znamenju dvojčkov je od včerajšnje polne lune vsa vesela in polna pozitivne energije. Še vedno je v tem položaju, čeprav se počasi poslavlja. Čez dan bo tvorila trigon z Venero iz znamenja tehtnice in ta en lep aspekt nam daje vedeti, da v vseh prijetnih in lepih stvareh še malo uživamo. Prijetno druženje in sprehod s sestro, prijateljico, prijeten pogovor, dogovor, o čemer koli. Tu gre vse z lahkoto, z nasmehom, z lepimi trenutki, preživetimi v vsem. Vedno pa se najde kdo, ki zmoti ta odnos, ki je tako harmoničen, in najde nekaj, česar ni videl, a je pomembno, morda ni znal narediti drugače. In ko je Luna v opoziciji z Merkurjem, to vodi v veliko ogovarjanja in klevetanja, besede, ki so izgovorjene po odveč in po nepotrebnem, lahko vodijo v izgubo zaupanja. Tukaj se o vsem govori na ves glas, zdi se, da ima človek to potrebo vsem povedati vse o sebi ali o drugih. Nekaj ​​zadrži zase, ni vse za druge, še manj pa razkriti zaupne stvare o drugem.

Šele v večernih urah, ko pride v opozicijo z Rx Neptunom, šele takrat bo ves zmedena, da ji nič ni jasno in šele takrat ima lahko nek občutek čustvenega izkoriščanja ali še večji občutek, da jo drugi izkoriščajo ... Merkur je prišel na stopinjo središča Galaksije in to nam lahko prinese kakšen lep glas ali sporočilo kakršno koli že je, ki bi vplivalo na celotno človeštvo ...

Astrološka karta.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je že nekaj dni v znamenju strelca. Vidi le tisto, kar je zanj dobro in lepo. V vsem, tudi v tem, kar počne, skuša najti pozitivno energijo in energijo usmerja tako, da je iz veselja in narejeno z veliko domišljije. Ta tekmovalni duh s Soncem mu daje dodaten zagon in voljo ter ga še bolj navdihuje za večja osvajanja. Ta dva ognja sta pripravljena najti smisel v vsem, najti kaj in za koga delata, potem pa lahko ta združena energija ustvari in naredi še več. Tukaj ni omejitev in omejitev, kako daleč lahko greš, a dlje, tem bolje.