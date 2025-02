Astrologinja Lenka: Nejasnosti in nestabilnosti lahko privedejo do občutka prevare

Kakšna razočaranja ali nehvaležnost lahko občuti Duša? Toliko truda, dela, pomoči, a na koncu se zdi, kot da ni bilo narejenega ali doseženega ničesar. To občutenje bo še dodatno okrepila opozicija z Neptunom, saj prav takrat človek ne ve, ali je nekaj res storil pravilno ali ne. Nejasnosti in nestabilnosti, ki se pojavijo znotraj osebe, jo lahko privedejo do trenutnega nezaupanja ali celo občutka prevare.

Šele okoli 13. ure Luna prehaja v znamenje Tehtnice, kar bo prineslo povsem drugačno energijo kot v znamenju Device. Tukaj bo v ospredju osredotočenost na odnose – tako partnerske zveze kot tudi preprosto skrb zase na področju estetike in mode. Poudarjeni bodo harmonični odnosi, občutek prijetnosti v družbi in celo uživanje ob pitju kave.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Trigon s Plutonom daje človeku moč, da se zaveda svoje notranje trdnosti, sposobnosti premagovanja izzivov ter vztrajnosti na svoji poti. Ta aspekt krepi Dušo, jo podpira pri preobrazbi in spremembah na bolje. Prav tako povečuje čustveno intenzivnost in strast v odnosih.

Kljub temu je trenutno dispozitor Lune Venera, ki se nahaja v Ovnu, kar lahko povzroči hitre in nenadzorovane reakcije. Vendar Tehtnica vedno stremi k harmoniji in prijetnemu načinu izražanja. Pomembno je tudi, da Luna v sebi nosi energijo retrogradnega Marsa, kar lahko privede do obujanja preteklosti, obtožb ali razčiščevanja starih situacij.

Danes je sobota, Saturnov dan, in Saturn v Ribah že hití, da bi se čim prej umaknil iz globin čustev ter začel nekaj novega. Prisoten je tudi Merkur, ki lahko še dodatno prispeva k čustveno obarvanemu razmišljanju ali pomoči drugim. Če nič drugega, bo danes dan primeren za sočutno poslušanje ljudi, ki izražajo svoja stališča in občutke.