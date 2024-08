Astrologinja Lenka: Ne zapletajte se v neprijetne in zahtevne situacije

Luna je na koncu znamenja raka in počasi prehaja skozi stopinje od največjih pridobitev, do največjih padcev in še večjih čustvenih poškodb. Vedno pa se najde nekdo ali nekaj, kar človeku pomaga, da se reši iz določenih težkih položajev. Trigon z retro Neptunom Duši prinaša mir in stabilnost. Sprejeti vse, kar je prestala, in najti svoj notranji mir. To so tako globoke vode, ki lahko odplaknejo vse tiste čustveno težke situacije, če se človek zna prepustiti tistim nevidnim Angelom. Potrebna je tišina, potreben je velik čustveni mir, saj se počasi pripravlja na popolno sprostitev in vstop v novo Luno.

Okrog 13. ure Luna preide v znamenje leva, kjer se bo jutri ob istem času združila s Soncem in povezala duha, dušo in telo. Iz te velike zveze naredimo načrte in ideje, ki jih imamo, da jih bomo lahko uresničili v naslednjem mesecu.

In takoj vstopi v opozicijo z retro Plutonom iz znamenja Vodnarja. Lev je tisti, ki ima vedno potrebo po poudarjanju, ustvarjanju novih idej in realizacij, po večji dramaturgiji v vsem kot sicer. Včasih vsiljuje zavestno ali nezavedno svoj ego, svoj položaj, svoj obstoj. In opozicija s Plutonom ga lahko potegne v še težje in nepopustljive situacije, kar ustvarja še večjo potrebo po tistih ne tako zaželenih situacijah v človeku. Najbolje je, da se ne spuščate v nikakršna utemeljevanja, dokazovanja, še manj pa se zapletate v razne neprijetne in zahtevne situacije. Prepustiti se, ničesar ne zadrževati, ne upirati se ničemur, kar je negativno in česar ne moreš spremeniti, spremeniš sebe in greš naprej.

Danes je sobota, Saturnov dan in počasi popravlja vse, kar je ostalo in pozabljeno. Še posebej, ko gre za globoko skrita čustva. Ribe so tiste, ki te potegnejo v neko življenjsko brezizhodnost, izgubljenost, v nekaj, kar človek daje in se žrtvuje za druge, potem pa ko na koncu vidi, kako je sam, kako zelo so ga vsi zapustili, začne krivi sebe in pade v še večje razočaranje. Zato je treba to težko izkušnjo premagati in najti način, kako se rešiti iz tega blata, sicer zna vladar Neptun človeka potegniti v še večje odvisnosti, odrekanja, depresije in neiskanja izhoda iz zagate.