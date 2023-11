Astrologinja Lenka: Ne pretiravajte s potrebo po ugajanju in pazite nase

Čez dan ne dela aspekta z drugimi planeti, zato je nekako prepuščena sama sebi. In dejstvo je, da se pri Raku čustva zagotovo pretakajo iz enega spomina v drugega.

Kvadrat s Chironom iz znamenja ovna jo bo zagotovo spomnil, kaj pomeni preveč se predajati, preveč dajati, pa v zameno ne prejeti niti ene zahvale ali toplega objema svojih najdražjih.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In kdo je za to kriv? No, oseba sama, ki pretirava s potrebo po ugajanju vsem. To je zdaj opomin, da mora paziti nase.

Potem bo šla Luna v kvadrat z vozli in to so dodatne bolečine, ki jih povzroči nekdo iz družine, to je občutek, da mora dati več, več doseči. Občutek, da je premalo narejenega za najbližje jo znova pripelje do velikega razočaranja. Tudi tukaj je potrebna mera, koliko dajati, koliko delati uslug tudi svojim najdražjim, ne da bi se počutili zapostavljene ali nespoštovane.

FOTO: Lenka Stanić

Šele zvečer bo Luna naredila sekstil z rx Uranom, da jo prebudi in malo pretrese, da so še drugi načini, s katerimi se lahko spoprime in pozabi na tisto, kar jo je prej žalostilo. Treba se je predati novim stvarem, novim napravam, novim tehnikam. Sprejemanje vsega, kar prinaša neko perspektivo, hkrati pa človeka spodbuja, da se malo bolj zanese nase in na svoje potrebe in se ne žrtvuje samo za druge.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in počasi gre nazaj, nikamor se mu ne mudi in počasi čisti vse, kar se je nekje ustavilo. Danes je v kvinkonksu s Soncem, zato lahko zelo hitro pride do nesporazumov z vodilno osebo ali nekom na položaju, glede finančnih in materialnih situacij. To bo težko rešiti, ker vsak vleče na svojo stran in vsak misli, da ima pri tem svoj prav. Potrebno je veliko razumevanje na obeh straneh, da ne pride do velikega pretiravanja ali še večje finančne izgube.