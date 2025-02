Astrologinja Lenka: Ne odzivajte se impulzivno in ohranjajte mir v družinskem krogu

Danes Luna sije v znamenju leva, kar prinaša veličastno energijo, občutek prestiža in željo po blišču. Njeni harmonični aspekti z blagodejnimi planeti prispevajo k dobremu počutju in pozitivnemu vzdušju.

Jutranji sekstil Lune z Venero v ovnu prinaša željo po lepoti, harmoniji in prijetnih doživetjih. Gre za ugoden čas za umetnost, druženje in ljubezenske odnose. Ta vpliv spodbuja občutek notranjega miru ter omogoča boljšo komunikacijo in razumevanje.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Sekstil Lune z Jupitrom še dodatno širi obzorja in prinaša optimizem. To je ugoden čas za učenje, branje, poglobljene pogovore in osebni razvoj. Občutek lahkotnosti in samozavesti omogoča, da stvari tečejo gladko in brez večjih ovir.

Večerni kvadrat Sonca z Uranom pa bo prinesel nepričakovane spremembe, nemir in napetost. Ta aspekt povzroča potrebo po svobodi in neodvisnosti, kar lahko vodi do nenadnih prekinitev odnosov ali impulzivnih odločitev. Povečana nervoza lahko vpliva na koncentracijo v prometu in povzroča težave z električnimi napravami. Tudi zdravstveno stanje, zlasti živčni sistem in srce, je lahko bolj obremenjeno.

Danes je torek, dan Marsa, ki je trenutno v občutljivem znamenju raka. To pomeni, da lahko odzivi temeljijo bolj na čustvih kot na razumu. Pomembno je, da ostanemo potrpežljivi, se ne odzivamo impulzivno in ohranjamo mir v družinskem krogu. Na ta način se lahko izognemo nepotrebnim konfliktom in čustvenim pretresom.