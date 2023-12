Astrologinja Lenka: Ne obremenjujte se, sprejmite in pojdite naprej

Tudi danes je Luna v znamenju kozoroga, zato so čustva nekje v ozadju. Tukaj je vse usmerjeno v ambicije, kaj in kako doseči več.

Čez dan bo Luna naredila sekstil z Neptunom in nam bo skušala pomagati, da nekatere stvari preverimo najprej preko svojih notranjih občutkov, če to želimo ali ne. On je tisti, ki omogoča uresničitev naših sanj in povezavo z našim srcem.

Med 16. in 18. uro bo Luna vstopila v Plutonov objem. Kakšna hladnost, kakšna moč, a hkrati kakšna globoka nezavedna potreba po tistih najglobljih vzgibih v človeku. A treba bo sprejeti vse, kar nas bo tisti trenutek prevzelo.

Občutimo lahko jezo, bes, maščevalnost in ljubosumje, a ne obremenjujte se z njimi, temveč jih sprejmite in pojdite naprej. Vsake toliko se je treba soočiti s sabo in pogledati, kaj nas ovira in ne omogoča, da gremo naprej.

Pogosto gre le za strahove na podlagi preteklih izkušenj. Razčistite čustva, vnesite pozitivne poglede in naravnanost. Zavedati se je treba, da je življenje prekratko.

Okrog 19. ure bo Luna prešla v znamenje vodnarja, ki nam daje neskončno svobodo, svežino, izvirnost. Naša duša vedno potrebuje svobodo, a takšno, da ne stojimo sami sebi na poti.

Ne pozabimo, da je Merkur retrograden, počasi nas potegne v stare misli, v nekaj, kar je nekoč bilo, vrača nostalgijo po preteklih časih, lahko pa nam razkriva tudi nova spoznanja in nove ideje, a le v svoji tišini. Tukaj ne prenese ničesar, kar je glasno in kar lahko škoduje njegovemu živčnemu sistemu

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je tukaj v znamenju, ki jo lahko raztrga na milijon čustvenih koščkov. Ne samo da je obremenjena z mislijo, da bo prevarana, izdana, ampak tudi z mislijo, da bo zapuščena in zavrnjena.

Najbolje je, da svoja težka čustva preobrazite v nekaj najbolj strastnega, skrivnostnega in jih spremenite v najbolj zapeljivo osebo v sebi. Da pokažete, kako močni ste v svoji lepoti, svojih vrednotah, ki jih imate v sebi in niso odvisne od zunanjih vplivov, besed, pogledov ...