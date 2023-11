Astrologinja Lenka: Ne obremenjujte se in ne razmišljajte o namenih drugih

Luna je v znamenju leva in medtem ko razmišlja o kakšnih ustvarjalnih stvareh, kako bi si polepšala dan, pa naj bo to, da bi se imela dobro, da bi se zabavala, Merkur iz znamenja škorpijona vedno ugotovi, da ni pravi čas za to ali da ni način, da to ne počnemo previdno. Enostavno se ne more tako sprostiti in vsem zaupati, da je lahko vse tako enostavno in preprosto. Kaj če nekdo ni iskren, kaj če nekdo že načrtuje drugače, kaj če njegovi načrti niso iskreni? Vse je v njem in mu preprečuje, da bi se počutil popolnoma svobodnega in srečnega. Šele zvečer Luna počasi preide v znamenje device, do takrat se ne obremenjujte in ne razmišljajte o namenih drugih.

Kljub temu sta se druga dva planeta trudila uresničite nekatere svoje načrte in želje.

Venera je na stopinji svojega največjega padca, kjer se spominja vseh padcev, vseh izgubljenih ljubezni, vsega, kar se ji ni uresničilo tako, kot je želela. In zdaj, ko vse to melje, ko razmišlja, ali naj se spet spusti v nekaj ali pa previdno stopi nazaj, ker ne zmore več prenašati razočaranj, se pojavi nekdo iz neke davne, daljne preteklosti. Zdaj pa je to tisti pravi, tisti, ki daje besedo, da bo trajalo ne samo v tem življenju, ampak še več. Iskanje svoje sorodne duše, ki jo je iskala leta, življenja. Globoka fanatična privlačnost, ki se je končno pojavila od nikoder. Daje trajno ljubezen in ljubezen, polno strasti.

Obenem Merkur iz znamenja Škorpijona tvori tudi lep trigon z Rx Neptunom iz znamenja Rib. So torej večje vode in še večje globine, kjer se lahko čustva potopijo v največje globine in iz njih izvabijo najlepše talente in darove za vse, za katere sploh niso verjeli, da jih imajo. Veliki vpogledi, velika prepričanja, ki si samo nekaj zaželijo in to se manifestira. Še posebej nekaj, kar se zdi tako daleč ali celo nemogoče doseči. Samo malo prepuščanja in malo vere in vse je mogoče. In realistična pot, na katero se lahko odpravite tudi v najbolj oddaljene kraje in mesta.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je v lepem aspektu z vozli. Privoščite si lep dan, usmerite svojo energijo v nekaj ustvarjalnega, kar imate radi, pokažite drugim, kako zelo vam je mar za to, da se počutijo prijetno in lepo z vami.