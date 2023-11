Astrologinja Lenka: Ne hitite preveč v nek velik optimizem

Luna je v znaku Tehtnice in nima aspektov z nobenim današnjim planetom, razen preko svojega dispozitorja in opozicije, ki jo naredi s Chironom. Lahko se zgodi, da prebudi kakšno rano, neko bolečino, ki jo vleče s seboj, in s katero se ne more soočiti. Ravno zato ji ustreza, da je danes sama s seboj, da te stvari uredi in išče odgovor, ali je to v njej ali v tistem drugem, njenem partnerju.

Merkur, planet misli, razuma, komunikacije, spretnosti danes preide v znamenje Strelca. Pri prehodu skozi znak Škorpijona je imel dovolj mračnih in težkih misli in zdaj je obdobje, ko bodo njegove misli usmerjene k bolj pozitivnim stvarem, k nečemu, kar osmišlja življenje in kar nekako pomaga živeti lažje. Tu ne kaže neke velike inteligence, pripravljen se je šaliti, čutiti in iskati, kako je vse lepo, da se bo zlahka izvlekel iz vsake krize, preprosto ustvarja tisto vzdušje, da si vsi želijo biti okoli njega. Nima črnih misli in ni slabe volje. Vedno vesel, nasmejan in ljudem se vedno zdi, da nima težav. Tukaj je velika potreba po potovanjih, odhodih v najbolj oddaljene kraje, obdobju lažjih vpisov za nadaljevanje izobraževanja, za delo v tujini.

Takoj po vstopu v to znamenje ga pričaka učitelj in tisti, ki kroji čas in ošteva, ga takoj ustavi, da ne teče, da ne hiti preveč v nek velik optimizem in veliko obljubo. Želi ga prizemljiti, ga opozoriti na življenje in obveznosti, ki ga čakajo in da ni vse tako enostavno. Vsako obveznost je treba sprejeti in opraviti na najboljši možen način, ne le površno. Bo pa ta Merkur vse te kritike lažje prenašal, koliko in ali bo ukrepal, pa je druga stvar.

Kakor koli že, to je obdobje za lažjo komunikacijo, vendar ne preveč resno in zanesljivo.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v tehtnici, v svojem domu, kjer uživa v vseh lepotah. Opominja nas, ko naredimo nekaj lepega zase, ko nekaj kupimo, da tega ne pričakujemo le od drugih, da bo to posebno razveselilo Dušo. Če ne drugega, pošljimo sogovorniku prijetne, tople in lepe, predvsem pa iskrene besede, in to tehtnico krasi.