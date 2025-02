Astrologinja Lenka: Nastopila je Luna v znamenju Rib

Danes ob 1.44 je nastopila nova Luna na 9. stopinji znamenja Rib. Ribe so znamenje močne intuicije, vere, vizije in talentov, predvsem pa prinašajo globoko duhovno povezanost. To je izjemno ugoden čas, da se povežemo sami s seboj na notranji duhovni in čustveni ravni. Odprti smo za vizije, sanje in občutke, ki jih nosimo globoko v sebi, vendar jih v vsakdanjem življenju pogosto ne zaznamo.

Da bi to povezavo resnično dosegli, sta mir in tišina ključnega pomena – prav v tem stanju lahko prepoznamo in oblikujemo svoje namere, želje in cilje. Ribe so Neptunovo znamenje, ki nas lahko ponese v višave idealizacije ali celo iluzij, če ne znamo postaviti jasnih meja. Če teh ne ozemljimo, nas lahko Ribe in Neptun hitro zapeljeta v napačno smer – stran od realnosti, v svet utvar, iz katerega se včasih težko vrnemo.

Vendar ima tokratna nova Luna tudi vpliv Saturna, ki nam pomaga ostati prizemljeni. Saturn prinaša realističen pogled na življenje in nas opozarja, naj si ne postavljamo ciljev, ki so preveliki ali nedosegljivi. Močno vpliva na naše sanje in čustva, ki so v tem obdobju lahko še posebej intenzivna – predvsem kadar gre za pomoč drugim, žrtvovanje ali predajo.

Dodatno pa kvadrat z Jupitrom nakazuje, da obstaja nevarnost pretiravanja – čustveno ali na drugih področjih življenja. Zato je pomembno, da si postavimo meje in ne dovolimo, da nas občutki popolnoma preplavijo. Merkur je trenutno v svoji najšibkejši točki, zato ni pravi čas za dolge pogovore ali pomembne odločitve. Namesto tega je bolje, da misli izrazimo skozi pisanje, branje, umetnost ali glasbo, saj je to obdobje izjemno ugodno za ustvarjalno izražanje.

Poleg tega je danes petek, dan Venere, ki je trenutno v fazi zastoja – razmišlja o številnih stvareh in želi hitro ukrepati. Trenutno je morda bolj osredotočena na poslovne zadeve, vendar bo že jutri začela retrogradno gibanje. To pomeni, da bo začela odpirati preteklost – vračanje k starim ljubeznim, iskanje sorodne duše ali razreševanje preteklih občutkov.

Zato je to čas samorefleksije, notranjega miru in ustvarjalnosti, ne pa impulzivnih odločitev ali nepremišljenih dejanj.