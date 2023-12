Astrologinja Lenka: Največja težava pri tem pa je, da se človek omeji na neke svoje notranje strahove

Luna je še vedno v znamenju leva in ustvarja čudovito vzdušje, da se ukvarjamo z nekaterimi svojimi stvarmi, ki nas navdihujejo in vlečejo v ustvarjalne stvari. Čeprav bo čez dan kvadrat z Rx Jupitrom iz znamenja bika, nas lahko vseeno potegne v večji občutek, da zmoremo več in bolje. To človeka včasih pripelje do tega, da si nekaj privošči, se nečemu privošči, kjer šele kasneje vidi, koliko je šel v neko pretiravanje ali enostavno nakopičil neke stvari.

Obstaja tudi trigon s Soncem, a je hkrati tudi njegov dispozitor, tako da se vse situacije, ki nastanejo pozneje, rešujejo z dobrim dogovorom. Volje in želje doseči še več v vsem ne manjka, saj tukaj človek točno ve, kaj hoče, zmore in čuti.

Merkur, ki je včeraj začel svoje gibanje v znamenje kozoroga, kjer vse vre od velike ambicioznosti, vztrajnosti, velike odgovornosti in samoodgovornosti do sebe in drugih. Največja težava pri tem pa je, da se človek omeji na neke svoje notranje strahove, kjer mora tudi to razčistiti.

Astrološka karta. FOTO: S. N.

Danes je sobota, Saturnov dan, in pravkar je šel naprej. Merkur v znamenju kozoroga, čigar Saturn je sedaj dispozitor, naredi z njim sekstil. Kakšna so sporočila, ki mu jih lahko človek sugerira, da se znajde, da lahko najde uspeh v kateremkoli poslu. Tu se nič ne doseže takoj in zdaj. Tukaj je potreben čas, s časom in vztrajnostjo se da doseči vse, kar si je človek začrtal. Samo z veliko vztrajnostjo, z redom, z načrtom se da vse doseči in uresničiti. To ni samo za nekaj, kar traja danes in jutri, to so načrti, začetki, to so velika dela, ki ostanejo v času ali celo za naslednje generacije. To so podpore, ki jih človek dobi od starejše osebe ali nadaljuje delo, ki ga je pravkar opravljal kateri od njegovih prednikov. Velika podpora, velika disciplina, resnost, veliki dosežki v času. In vse to je zdaj še posebej lahko doseči, saj se Saturn v Ribah zna prepustiti in uresničiti svoje sanje.

In vsak red, načrt, disciplina, odgovornost in samoodgovornost so značilnosti Saturna. Ko se tega držimo, delamo in smo za vse hvaležni, nas nagradi bolj kot kdorkoli drug.