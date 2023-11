Astrologinja Lenka: Možno je, da se kakšna ljubezen celo rodi

Luna je še vedno v znamenju Strelca, kar danes ustvarja lepo vzdušje, v katerem lahko uživamo. Odpira nam nova obzorja, odpira nas, da vidimo nekaj lepega ali vsaj ustvarimo to lepoto v sebi. Ponuja odprtost, poštenost, vero, da se iz vsake situacije najde izhod.

Čez dan ne bo naredila niti enega aspekta, kot da bi dan prepustila Merkurju in Veneri, ki sta v lepem aspektu. Venera prihaja iz znamenja tehtnice, znamenja odnosov, ljubezni, vseh vrst lepote, ekstravagance. Oba planeta sta na stopinji, kar daje neke vrste prednost, da govorimo o ljubezni, o lepih spominih. Možno je, da se kakšna ljubezen celo rodi, vendar bo to tista, ki je prišla samo zato, ker sta spoznala, da imata nekaj skupnega za pogovor. Zagotovo ju povezujejo teme, povezane s potovanji, z dogodki, ki so se tam odvijali, za nekatere s šolanjem, kako je bilo oziroma kako bo, ko bodo odšli drugam izven svojega okoliša.

A previdnost: kot da nekaj ni jasno, kot da nekje preveč pričakujejo ali celo ne znajo izkoristiti ponujenega. Morda se je pred tem treba ozavestiti in narediti načrt, kaj je treba pripraviti. Morda so to finančne težave, morda ta trenutek komu ne ustreza. V svojem navdušenem načrtu gredo predaleč in ne vidijo, kakšen bo rezultat. No, o tem se je treba malo bolj odkrito pogovarjati, da ne bodo samo nore obljube.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju Strelca. Tukaj je usmerjen v načrte za prihodnost, v spremembo nekih starih vzorcev, ki smo jim sledili ali nas spremljajo od rojstva. Spremenite način razmišljanja, zavijte v drznejši in odkritejši pogovor, tudi sami s seboj, načrtujte, kaj bo bolj smiselno za vas in za druge. Ker ta Merkur ne mara in noče nazaj v stare čase, v stare čase in v težke misli. Tu ima težo beseda, ki drugega človeka razveseli ali mu celo privabi nasmeh na obraz in to je njegovo poslanstvo in namen. Zato je vedno v družbi pozitivnih ljudi in se izogiba tistih, ki so obremenjeni s težkimi mislimi, saj to ni zanj. In to se zdi tako malo, le da se človek preda in prepusti, da ga vodi.