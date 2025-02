Astrologinja Lenka: Morda bo sprejeta odločitev, ki bo spremenjena že popoldan, ali pa ....

Luna v devici prehaja v sekstil z Marsom, ki je še v njenem znamenju in še razčiščeva marsikatero zadevo v zvezi z domom in družino. A pozitivno pri tem je, da se rešitev najde, karkoli se načrtuje ali dogovarja. Nekatere stvari je mogoče celo pospešiti ali dokončati, če so bile prej nedokončane.

Je pa Lunin dispozitor Merkur na zadnjem stopinju, tako da tudi to vsaj danes ni najboljši položaj. Morda bo sprejeta odločitev, ki bo spremenjena že popoldan, ali pa prave rešitve enostavno ne bo.

Tu je neizogiben Saturn iz znamenja rib, ki vse nadzoruje in prinaša končno sodbo. Opozicija z Luno za dušo ni najboljša možnost, saj čuti skrbi, breme, krivdo, da je naredila nekaj narobe ali da ni tako, kot bi moralo biti. In to človeka zelo hitro pripelje v stanje samoobtoževanja ali pri nekaterih celo samopomilovanja, kot da so vsi proti njim. Je pa ta vidik dober, ko človek pretirava z nekaterimi detajli, da se ustavi in ​​pogleda malo širše, namesto da se zadržuje pri eni malenkosti.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Okrog 13. ure Merkur preide v znamenje rib in bo tam ostal do 3. marca, znamenje, ki zahteva tišino, počitek, spanje in delo z nekaj sprostitvenimi tehnikami. To je globoka voda, ki hoče sprostitev, da vse izpusti iz telesa, iz vizije, iz vere, da je vse mogoče. Za mentalni del lahko ta Merkur sprejema napačne odločitve, ker ni logično, prisoten je občutek zmedenosti, zasanjanosti, nerealnosti. A s svojim mirom in s prepuščanjem svoji domišljiji, intuiciji in viziji daje spoznanja, ki človeku odpirajo najboljšo pot. To je tudi odpiranje kreativnih talentov, ki jih človek že ima in zdaj prihajajo v ospredje. Obdobje sanjarjenja, čustvenega popuščanja, sočutja do drugih, tudi preveč tega, kar lahko prenesemo nase. Ob tem bodo nekateri imeli še jasnejše sanje, oziroma sporočila, ki se bodo uresničila v resnici.

Danes je petek, dan neizogibne Venere v vsakdanjem življenju, predvsem pa na valentinovo. V Ovnu je strastna, odprta, neposredna in pripravljena na akcijo. Neustrašno stopa naprej in premaga vse, kar si zamisli. Včasih rine predaleč, ne da bi dovolj premislila, a se hitro obrne nazaj in samo ona ve, kakšne so posledice. Vendar pa je največja sreča za Venero, če ji podarimo ljubezen, rožo, parfum, ...