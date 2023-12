Astrologinja Lenka: Mir in tišina, brez veliko komunikacije

Luna je v zadnji fazi v Strelcu, ko bo nocoj ob 00.31 naredila mlaj in konjunkcijo s Soncem na 20 stopinjah. Pred tem pa bo Luna prišla v konjunkcijo z Marsom. In tukaj v Strelcu je poln entuziazma, volje, energije, strasti in še več iniciative. Privlačijo ga vse drzne stvari, potovanja, tujina je zanj še posebej pomembna, pa naj bo samo potovanje ali celo delo. Njegovi cilji so visoki in neustrašno jim stopa naproti. Vsekakor, če je kateri Mars v horoskopu spogledljivega in pustolovskega duha, potem je to ravno ta v Strelcu. Okoli njega se pogosto vrtijo razne zadeve, a v tem uživa, se ne obremenjuje, saj je to eden od njegovih »poklicev«.

Med 10. in 12. uro bo Luna prišla z njim v konjunkcijo na stopinji, kjer se lahko razkrijejo različne zamolčane skrivnosti. Že samo majhen občutek ljubosumja ali iskanje dokazov lahko resno prizadene drugo stran. In ta hitrost in tista nervoza, ki se pojavi na obeh straneh, da bi stvari čim prej izvedeli ali končali, vodi v človeku do občutka eksplozije.

Ker Mars v takšnih situacijah nevede prizadene Dušo ne le na čustveni ravni, obstaja tudi možnost, da bodo obračunali na najbolj grob način.

Astrološka karta. FOTO: Das

Merkur je danes v mirujočem položaju, stoji, njegovo razmišljanje je najmočnejše za številne dogovore, za sprejemanje odločitev zdaj in takoj, ki bodo imele težo. Ne samo, da je v znamenju kozoroga, je že sama po sebi počasen, ne hiti, in ko je v tej fazi priprav, nam omogoča, da se v tišini, v miru povežemo sami s sabo in delamo zelo pomembne načrte. Mir in tišina, brez veliko komunikacije, nam prineseta veliko vpogleda, veliko lažje reševanje vseh težav.

Danes je torek, marsov dan, in ne samo, da ima neprijeten aspekt z luno, ko človeka vedno prizadene v dušo, zato ga je najbolje izkoristiti za potovanja, za delo in tako uporabljamo to energijo. Ker ga vodi dispozitor, kamor je izgnan in ustvarja opozicijo z Venero in šele takrat nastopijo še večje težave, predvsem v čustvenih in partnerskih odnosih.