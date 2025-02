Astrologinja Lenka: Merkur in Uran prinašata nenadne preboje – čas za pogumne odločitve

Luna je tik pred izhodom iz Vodnarja in okoli 10. ure počasi vstopa v znamenje Rib. To prinaša umirjeno, tiho vzdušje, ki spodbuja počitek, introspekcijo in globlji stik s samim seboj – še posebej zdaj, ko nas od mlaja loči le še en dan. V tem obdobju se poveča nežnost, subtilnost in empatija, prav tako pa se intenzivirajo intuicija, vizije in domišljijske predstave, ki vodijo k uresničitvi notranjih uvidov. To je idealen čas za meditacijo ali druge duhovne prakse, ki pomagajo pri povezovanju z lastnim bistvom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Pomemben astrološki vidik danes tvori sekstil med Merkurjem v Ribah in Uranom v Biku. Ta kombinacija spodbuja hitre preboje v razmišljanju ter nenadne, genialne ideje. Povečuje tudi pripravljenost na tveganje in sprejemanje nepričakovanih odločitev. Ta vpliv omogoča drznost, iznajdljivost in inovativnost, ki lahko prinesejo uspeh tistim, ki so pripravljeni stopiti iz cone udobja. Vendar pa obstaja tudi nevarnost zamujenih priložnosti za tiste, ki niso pripravljeni na spremembe. Merkur v Ribah skozi povezavo z Uranom hitreje najde rešitve, kar lahko pripelje do obnove starih prijateljstev ali vzpostavitve novih, temelječih na skupnih duhovnih vrednotah.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je trenutno v znamenju Dvojčkov. Končno se je premaknil z mesta, kjer je bil blokiran, in zdaj omogoča hitrejše sprejemanje odločitev. Vse, kar je povezano s komunikacijo, pisanjem, učenjem ali globljim razmišljanjem, se zdaj lahko lažje izrazi. Čeprav Dvojčki pogosto ostajajo na površini, Jupitrov vpliv širi obzorja in odpira vrata za intelektualno rast. Pri tem mu pomaga močna podpora planetov, ki se trenutno nahajajo v njegovem znamenju.

Vendar pa se racionalno razmišljanje prepleta z intuicijo, vero in vizijo. Neptun lahko ustvari iluzije in dvoumnosti, vendar je tu tudi Saturn, ki postavlja meje in nas vrača v realnost. Tako se ustvarja ravnovesje med sanjami in konkretnimi dejanji, kar omogoča bolj premišljeno in usmerjeno delovanje.