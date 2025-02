Astrologinja Lenka: Mars še vedno retrograden, zato bodite preudarni z odločitvami

Današnji dan prinaša obilico harmoničnih in ustvarjalnih vplivov, čeprav se Saturn, kot običajno, znajde v vlogi strogega kritika in rahlega zaviralca dogajanja.

Dan se začne z močnim astrološkim vplivom – konjunkcijo Lune in Jupitra v znamenju Dvojčkov. Jupiter, ki se postopoma premika iz stacionarnega v direktno gibanje, prinaša povečanje optimizma, sreče in zaupanja v prihodnost. Ta aspekt odpira številne nove priložnosti, še posebej v energiji Dvojčkov, kar lahko prinese dodatno zadovoljstvo in notranje veselje.

Kasneje Luna tvori trigon z Merkurjem, kar prinaša izjemno ugodne pogoje za komunikacijo, pogovore in dogovore. To je idealen čas za razširitev načrtov, ki so se odprli pod vplivom Jupitra. Merkur v tem položaju odpira vrata novim idejam – pogosto drznejšim, bolj tveganim in vznemirljivim, ki dvignejo adrenalin. To je tudi odličen čas za druženje s prijatelji, izmenjavo znanja in izkoriščanje priložnosti za mreženje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kljub splošni pozitivni energiji pa se Luna sreča tudi s kvadratom Saturna, kar prinaša nekaj dvomov in kritik. Ta aspekt postavlja vprašanje: ali smo se morda zapletli v preveč projektov hkrati? Kdaj bomo vse dokončali? Saturn opozarja, naj ne izgubljamo energije po nepotrebnem in se ne ujamemo v iluzijo glamuroznih, a nerealnih ciljev. Včasih je smiselno prisluhniti nasvetom bolj izkušenih in modrih ljudi ter jih celo upoštevati.

Pozneje Luna preide v harmoničen trigon s Soncem, kar prinaša ravnovesje v družinske odnose. Ta aspekt spodbuja odprto komunikacijo in ustvarja priložnosti za sklepe, ki vodijo do stabilnosti. To je ugoden čas za družinske izlete ali uspešne poslovne dogovore.

Petek, dan Venere, poudarja ljubezen in užitke, pri čemer se Venera trenutno nahaja v znamenju Ovna. Tu si želi biti prva, unikatna in drzna. Sekstil s Plutonom ji prinaša intenzivnost in strast, hkrati pa ustvarja močno regenerativno energijo v partnerskih odnosih. To je trenutek za poglobitev ljubezenskih vezi, opuščanje starih blokad in premagovanje ovir, ki so do zdaj oteževale odnose. Tisti, ki v tem času vstopijo v novo razmerje, lahko pričakujejo močno, strastno in usodno povezavo. Vendar pa velja opozoriti, da Vodnarji še vedno hrepenijo po svobodi, Venera v Ovnu pa ljubezen doživi kot intenziven plamen, ki se lahko hitro razvname, a tudi hitro ugasne.

Ob vsem tem je Mars še vedno retrograden, kar pomeni, da je priporočljivo delovati preudarno in ne hiteti z odločitvami.

Na splošno dan ponuja obilo pozitivnih priložnosti, a hkrati zahteva preudarnost in smiselno razporejanje energije. Uživajte v harmoničnih aspektih in izkoristite priložnosti, ki jih ponuja!