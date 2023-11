Astrologinja Lenka: Mars prehaja v Strelca in bo tam do 4. januarja

Luna je od jutra v znamenju ovna in je v trigonu z Merkurjem v znamenju strelca. S tem nas bo okrepila in dala več idej in zagona za ves dan. V povezavi s severnim vozlom se bo gotovo spraševala, kako se počuti in kaj nas moti pri drugih ljudeh. Zvečer se bo preselila v znamenje bika, kjer se vedno najbolje počuti in kjer bo pokazala največ od sebe.

Toda največja sprememba, ki se dogaja danes, je prehod Marsa iz domačega znamenja v znamenje Strelca ob 11.15. Tam bo ostal do 4. januarja 2024. Spremenil se nam bo ves pogled na svet in se bomo začeli odpirati. Želja po uresničitvi želja in to brez strahu in močno vero vase se bo še poglobila.

Bo pa pustolovski Mars raztresen na več strani, saj ne more biti na enem mestu in se ne more osredotočiti na eno stvar, še manj pa biti v razmerju samo z eno osebo. Zanj so vse spremembe pomembne - od potovanja, učenja in dokazovanja v vseh športnih aktivnostih. Njegova največja težava pa je, da ne zna biti zvest.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v Tehtnici, še vedno v svojem znamenju, kjer nam skuša pokazati vso lepoto, ki jo lahko imamo. Tukaj je najpomembnejši odnos, bodisi na poslovnem ali zasebnem področju. Sprašuje se, ali je vse tako, kot mora biti, da se na zunaj ne pokaže kaj grdega, kar lahko pokvari vso to idilo, ki obstaja, tudi če se kaj pomete pod preprogo?

Za danes je najbolje, da si polepšamo dan s sladkimi užitki, tako da si kupimo vsaj eno rožico ali nekaj, kar nam bo polepšalo dan. Ker zato je tukaj, da nam pokaže vso to lepoto, da nam pokaže, kako je človek lahko srečen in zadovoljen z majhnimi stvarmi, ker le tako nam je pripravljena pokazati še večje ustvarjalne stvari, talente in ljubezen.