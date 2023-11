Astrologinja Lenka: Mars je prestopil v strelca in skuša živeti nekoliko bolj svobodno

Luna je v Biku, v konjunkciji z Rx Jupiterom, ki je prav tako v tem znamenju. Na ta dan imamo občutek, da lahko naredimo in dosežemo vse.

Planet Mars je prestopil v znamenje strelca in skuša svoje življenje živeti nekoliko bolj svobodno. Zanj je življenje potovanje, uživanje, spogledovanje in osvajanje in tako medtem, ko ga opazuje starejša oseba, je Mars v kvadratu s Saturnom iz znamenja rib. Saturn tega v Marsu zagotovo ne podpira in bo skušal mlademu človeku svetovati, da mora imeti vendarle nekaj reda v življenju in načrte. Pravi mu, da iščemo v življenju stabilnost z dejanji, ne pa le s praznimi idejami in obljubami. Ta konflikt lahko vodi le v še večjo trmo in zlobnost, saj bo mlajši zagotovo oporekal starejšemu. Lahko pride celo do konflikta zaradi denarja, ki ga mlajša oseba pričakuje in misli, da ga mora dobiti. In ali ve, za kaj ga bo zapravil, kar njegovemu starejšemu ne bo prav.

Edina stvar, ki lahko popravi celotno situacijo, je, da se vedno najde še kdo, ki bo starostnika prepričal, da mladi živijo po svoje. Druga varianta pa je, da ima starejši, saj je dispozitor Jupiter v biku, zagotovo nekaj prihrankov in lahko ta medgeneracijski konflikt popravi z denarjem. In sam dispozitor Jupitra je Venera, ki je na stopinji Sončevega padca, torej kaj drugega kot dajati in trošiti denar za nič ali doživeti kakšen padec ali kakšno stresno situacijo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno na isti stopinji, kjer melje in zbira, kar lahko še prečisti in popravi. Tudi poskušal bo spremeniti svoje namere ali celo ustaviti Marsa v njegovih idejah.

Najbolje je najti drug način, kako se približati mladim in jih poskušati razumeti na čisto drugačen način. In navsezadnje vnuk ne bi bil tak, če ne bi imel podedovanih dedkovih genov, ki je bil tudi sam nekoč v mladosti tak.