Astrologinja Lenka: Mars bo prešel v znamenje kozoroga, kjer bo do 13. februarja

Luna je v znamenju tehtnice, kjer so vedno v ospredju vsi odnosi, še posebej partnerski. Trudimo se, da je vse videti prijetno in da se nam dogajajo lepe stvari.

Izhaja iz opozicije s Chironom, zato se vedno pojavi spomin na neko bolečino, na nekaj, kar je bilo in zdaj človeka opominja, da ni vsega razčistil.

Šele zvečer bo Luna naredila lep sekstil z Merkurjem, ki šele začenja svojo direktnost. Pomikala se bo počasi, a bo domiselna in pozitivna. Ne zanima je preteklost in kaj je bilo, ampak, kaj bo.

Mars bo do 16. ure še na zadnji stopinji Strelca. Ta energija je vedno razpršena in nejasna, zato naj po tej uri ne začenja nič novega, če to ni nujno.

Ob 16. uri bo Mars, planet energije, akcije in osredotočenosti prešel v znamenje svoje največje eksaltacije v znamenju kozoroga in bo tam ostal do 13. februarja. Gre za usmerjeno energijo, ki stremi k svojim ciljem in uspehom že od otroštva. Gradi se počasi in vztrajno. Človeku daje dodatno moč in motivacijo, da vztraja na začrtani poti.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in končno je direkten in še vedno stoji na isti stopinji v Biku. Bika ne povezujemo le z materialnim obiljem, ampak tudi s talenti, ki jih oseba premore. In tako lahko s svojo vero vase preusmeri v marsikaj ustvarjalnega.